Z taką ceną składanej motoroli może być trudno o sukces w Europie

Motorola razr 2022 zadebiutowała ponad dwa miesiące temu w Chinach. Ale wiadomo, że firma chce sprzedawać smartfon globalnie. Tyle, że najprawdopodobniej nie chciała łączyć dwóch premier i najpierw wolała zaprezentować światu model edge 30 Ultra. To smartfon z pierwszym na rynku obiektywem o rozdzielczości 200 MP, który jest powrotem firmy do smartfonów z najwyższej półki. I dopiero potem skupić uwagę publiczności na kolejnym ciekawym urządzeniu, czyli składanym modelu razr 2022.

Nie jest tanio

Teraz w sieci pojawiają się pierwsze informacje dotyczące możliwej ceny tego telefonu. I niestety nie są one optymistyczne.

Wg. informacji Rolanda Quandta Motorola razr 2022 będzie kosztować w Europie 1200 euro. Za wariant 8/128 sprzedawany w Chinach trzeba zapłacić w prostym przeliczeniu 865 euro, za wersję 12/512 – 1050 euro. Oczywiście takie założenie nie uwzględnia kosztów transportu, podatków itp. Ale różnica między ceną podstawowej wersji w Chinach a tą, która może być w Europie, jest olbrzymia. Jest możliwe jeszcze jedno rozwiązanie. Po prostu motorola zrezygnuje ze sprzedaży wersji 8/128 i wprowadzi tylko wariant 12/512. Wtedy cena byłaby łatwiejsza do przełknięcia.

Ile kosztuje konkurencja

Jak to wygląda na tle składanej konkurencji? 1200 euro to około 5800 zł. Tymczasem za Samsunga Z Flip 4 w wersji 512 GB trzeba teraz zapłacić ok. 5500 zł. Ale Koreańczycy mają również dwa inne warianty pamięci – 128 oraz 256 GB – a ceny zaczynają się od 4600 zł. Czyli jak by nie patrzeć, jest to sporo mniej za urządzenie firmy bardziej doświadczonej w konstrukcji składanych urządzeń i po prostu popularniejszej.

Na rynku jest również składany Huawei P50 Pocket. Ale bez usług Googla i w wysokiej cenie wynoszącej ponad 5 tys. zł trudno go uznać za prawdziwego konkurenta dla motoroli i Samsunga.

Pierwsze recenzje razr 2022

Co zaproponuje motorola w modelu razr 2022? Specyfikacja jest topowa, więc o działanie nie trzeba się martwić. Procesor to Snapdragon 8+ Gen 1, który nie nagrzewa się tak jak wersja bez plusa. A to ważne, bo w składanym urządzeniu bateria nie jest największa. Ta w razr 2022 ma 3500 mAh z 33W ładowaniem. Wyświetlacz po rozłożeniu ma przekątną aż 6.7 cala. To P-OLED z odświeżaniem 144 Hz obsługujący HDR10+ i proporcjami 20:9.

Zestaw kamer to 50 MP obiektyw główny ze światłem 1.9 i OIS oraz 13 MP szeroki kąt. Mamy również kamerkę do selfie o rozdzielczości 32 MP.

Pierwsi recenzenci którzy wzięli już na warsztat chińską wersję zgłaszają największe uwagi właśnie do zestawu kamer, a raczej do ich działania. Problemy dotyczą szybkiego ustawiania ostrości. AF się gubi, przez co zdjęcia bywają rozmazane. Do tego dość długo trwa sam proces zapisywania zdjęcia. To wygląda na niedociągnięcia w oprogramowaniu. Miejmy więc nadzieję, że wypuszczając smartfon poza Chiny producent znając już jego słabe punkty, dopracuje soft.