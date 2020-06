Motorola Edge i Huawei 5G CPE Pro 2 z 5G w ofercie Plusa

Nowym smartfonem oferującym pełne wsparcie dla sieci 5G od Plusa i który trafi do oferty operatora będzie recenzowana przez Pawła kilka dni Motorola Edge. Smartfon z 6,7-calowym, zakrzywionym ekranem OLED o rozdzielczości 1080 na 2340 pikseli (385 ppi) charakteryzującym się m.in. odświeżaniem 90 Hz, czy wsparciem dla HDR10. Napędzany przez Snapdragona 765G wspieranego przez układ graficzny Adreno 620 i 6GB pamięci RAM pozwala na korzystanie z sieci 5G. Do tego trzy aparaty główne, bateria o pojemności 4500 mAh, 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia kartą microSD.5

Motorola Edge dostępna będzie w Plusie za 299 zł na start i np. 36 rat po 75 zł za sprzęt w ofercie abonamentowej. Polecane taryfy do 5G począwszy od 70 zł miesięcznie pozwolą w pełni cieszyć się z możliwości, jakie oferuje sieć najnowszej generacji przez cały okres trwania zobowiązania. W tym abonamencie znajdziecie pakiet danych 24 GB/mies. oraz z jedną z usług w cenie przez cały czas trwania umowy: TIDAL, HBO GO lub Pakiet IPLA Sport Premium. Za 75 zł miesięcznie (po rabacie za e-fakturę) dostaniecie większą paczkę danych — 72 GB/mies. W każdym z wymienionych abonamentów dostępne są także nielimitowane rozmowy, SMS/MMS do wszystkich w Polsce i w roamingu w UE, a także 120 minut na połączenia międzynarodowe.

Motorola Edge i Huawei 5G CPE Pro 2 w ofercie Plusa. Smartfon i router WiFi ze wsparciem sieci 5G

Jednak nie tylko smartfony radzą sobie z siecią 5G. W ofercie Plusa pojawia się także router Huawei 5G CPE Pro 2 wyposażony w procesor Balong 5000. Urządzenie pozwala na wykorzystywanie możliwości oferowanych przez szybkie sieci 5G w Plusie. Router umożliwia m.in. jednoczesne połączenie do 64 urządzeń zapewniając jednocześnie mocny i stabilny sygnał oraz pokrycie siecią WiFi. Huawei 5G CPE Pro 2 poradzi sobie z WiFi 6 (802.11ax) a jego niewielkie rozmiary i minimalistyczny wygląd pozwolą na dopasowanie go do każdej przestrzeni.

W Plusie router HUAWEI 5G CPE Pro 2 dostępny będzie za 1 zł na start i np. 36 rat po 55,5 zł za sprzęt w ofercie abonamentowej z internetem mobilnym. Polecanym abonamentem 5G jest ten za 70 zł miesięcznie (po rabacie za e-fakturę) z pakietem internetu 100 GB/mies. Oferta jest dostępna również dla klientów biznesowych.

Oba urządzenia powinny pojawić się w ofercie Plusa w najbliższych dniach. Warto jednak pamiętać, że aktualnie z dostępu do sieci 5G mogą korzystać wszyscy klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu. Po zakończeniu okresu promocyjnego, transmisja danych w technologii 5G będzie dostępna tylko dla użytkowników, którzy skorzystają z dedykowanych dla 5G abonamentów.