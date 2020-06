Czy ktoś jeszcze potrzebuje zakrzywionego ekranu? Recenzja Motorola Edge

Ekran w Motorola Edge

Wyświetlacz to zdecydowanie najciekawszy, ale niekoniecznie najlepszy element Motorola Edge. I robi wrażenie. To bardzo dobry panel OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 1080 na 2340 pikseli (385 ppi), chroni go szkło Gorilla Glass 5. Mamy tu HDR10 oraz odświeżanie 90Hz, dzięki któremu przeglądanie czegokolwiek na tym smartfonie to czysta przyjemność i mam wrażenie, że gdyby nie ten element, efekt nie byłby tak dobry. Jest też HDR10, więc oglądanie filmów na Netflix przebiegało naprawdę przyjemnie.

Kluczowe jest tu jednak zagięcie. I trochę to dziwne – Motorola tworzy smartfona bazującego nazwą na nim, a Samsung porzuca ten pomysł po wielu latach. Dlatego mam mieszane uczucia, bo nigdy nie byłem fanem zagięć. Pięknie wyglądają, ale są niepraktyczne, wywołują niechcący niechciane funkcje, tak naprawdę do niczego konkretnego się nie przydają. I trzeba się do nich przyzwyczaić, bo jednak w wielu sytuacjach wyświetlany obraz nachodzi na boki i traci swój kształt. Choćby w Gmailu, gdzie nawet obrazki przy adresie email nieco nachodziły na zagięcie. Jest to bardzo dziwne odczucie, bo patrząc na przykład na stronę Antyweb widzę, specyficzne wyszarzanie właśnie na bokach i jakoś nie potrafiłem do tego przywyknąć. Da się to na szczęście wyłączyć w ustawieniach, co polecam zrobić od razu (można przypisać ustawienie poszczególnym aplikacjom). Tylko z drugiej strony tracimy wtedy główną cechę Edge.