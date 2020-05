MoreApps – jak pobrać i zainstalować aplikacje na telefonach Huawei

Huawei stara się jak może, by jego klienci mieli jak najpełniejsze doświadczenia płynące z użytkowania telefonów marki. Jakiś czas temu pisaliśmy wam o pomyśle na uruchomienie aplikacji łatającej braki App Gallery, wtedy jeszcze nazywającej się „AppSearch”. Dziś, kiedy MoreApps jest już dostępne dla wszystkich, warto sprawdzić jak działa i co oferuje osobom posiadającym najnowsze modele chińskiego producenta.

Czym jest MoreApps?

Wbrew pozorom – MoreApps nie jest repozytorium aplikacji, takim jak AppGalery oraz Sklep Google. Jest za to hubem, zbierającym je z innych repozytoriów, takich jak APKPure, APKMirror, AppGalery czy też – stron producentów. Oznacza to, że Huawei nie ma wpływu na to, jakie programy się tam pojawiają, nie przechodzą też one żadnej weryfikacji po stronie firmy (z wyjątkiem tych pochodzących z AppGalery). Czy w takim razie pobieranie aplikacji przez MoreApps obarczone jest ryzykiem? Tak, ale nie jest ono większe niż gdybyśmy na własną rękę szukali plików APK do instalacji. Niestety oznacza to też, że jeżeli jakaś aplikacja zniknie z oferującego go repozytorium, to nie będziemy mogli pobrać jej także z MoreApps.

MoreApps – jak pobrać i zainstalować?

W nowszych telefonach Huawei nie musimy pobierać MoreApps – firma zrobi to za nas. Jeżeli nie możemy znaleźć fioletowej ikonki, musimy udać się do AppGalery, skąd za darmo będziemy mogli program pobrać.

Jeżeli jednak chcemy korzystać w pełni z możliwości MoreApps, nie obejdzie się bez instalacji jeszcze jednego programu, czyli APKPure, z którego pochodzi większość dostępnych aplikacji. Jeżeli nie mamy go na swoim telefonie, to przed zainstalowaniem jakiegokolwiek programu z serwisu dostaniemy stosowny monit, który przeprowadzi nas przez proces instalacyjny.

Jakie aplikacje są w MoreApps?

Jak już wspomniałem – zawartość MoreApps może zmieniać się w zależności od tego, co oferują repozytoria znajdujące się w zbiorze źródeł. Jest jednak duża szansa, że najczęściej używane aplikacje nie znikną tak prędko. Dlatego też do MoreApps możemy skierować się, jeżeli chcemy pobrać najpopularniejsze programy społecznościowe, komunikatory czy też programy zorientowane na produktywność.

Dla wygody twórcy MoreApps wybrali te aplikacje, które mogą być dla nas szczególnie przydatne i pogrupowali je na najważniejsze kategorie:

W skład poszczególnych kategorii wchodzą:

Auto & Vehicles: Otomoto

Books & Reference: PONS Translate, Audioteka, Legimi

Business: Facebook Pages Manager, Microsoft Teams, Aqua Mail, FedEx, Zoom, Makro, Pracuj.pl, Microsoft Authenticator

Communication: m.in. Onet Poczta, Wykop, Firefox, Opera, Brave, LinkedIn, Skypa, ipla, GG, Discord, Pinterest, VLC

Education: WordUp, English-Polish Dictionary, MEM Rise, Quizlet, Dzienniczek+, Librus, Wielojęzyczny słownik polski offline, Google Classroom

Entertainment: m.in. Going, CDA.pl, Steam, Netflix, Twitch, TVP VOD, HBO GO, Youtube BackGround Player, Google Play Games, Demotywatory

Finance: m.in. mBank, moBilet, IKO, ING Mobile, PeoPay, Mobilny Agent PZU

Food & Drink: McDonald’s, KFC Poland, Uber Eats, Kupony do Maka, Pyszne.pl, Burger King Polska, Pizza Portal

Game: m.in Clash of Clans, Cut the Rope, Call of Duty Mobile, Hill Climb Racing, Angry Birds, PUBG Mobile, Minecraft

Google Apps: m.in Chrome, Google Maps, Gmail, Google Drive, Google Calendar, Snapseed, YouTube

Huawei Apps: m.in. Huawei Cloud, Huawei Music, Huawei Gallery, PhoneClone, Huawei E-Mail

Lifestyle: MetaTrader 5, Microsoft Launcher, Philips Hue, mBOK PGNiG, OtoDOM, Tinder, Thermomix

Maps & Navigation: Star Taxi, Jakdojade, Locus, Moovit, Bolt, e-podroznik.pl, MilKOM, Uber, TomTom, PolRegio, Yanosik, mobiParking, IC Mobile Navigator, HERE WeGo

Music & Audio: Shazam, Radio ESKA, Deezer, Open FM, Spotify, SoundHound, Tidal, SoundCloud, RMFon.pl

News & Magazines: m.LOTTO, Onet Wiadomości, Gazeta Wyborcza, TVN24, Reddit, Trojmiasto.pl, Gazeta.pl

Photography: Retica

Shopping: m.in. Zalando, InPost Mobile, Twoja Biedronka, Mój Carrefour, Żappka, Smyk, Allegro, X-kom

Sport & Health: m.in. ZnanyLekarz, Endomondo, booksy, WearOS, Sport.pl, Garmin Connect

Tools: m.in. Microsoft Office, Outlook, mObywatel, Android Auto, OneDrive, Chomikuj.pl, ES File Manager, XAPK Manager, Dropbox

Top Social Media: Twitter, Messenger, Snapchat, Facebook, WhatsApp, Instagram, Viber, Telegram, TikTok

Travel & Local: TUI Poland, Maps.me, iTaxi, Veturillo, AutoMapa, FreeNow, Skyscanner, ITAKA, Booking.com, WizzAir, Koleo

Weather: Kanarek, Meteo ICM, Weather & Radar, AccuWeather, Meteo, Airly

Jak widać, niektóre pozycje nie są zbyt obszerne, a część aplikacji – nie najszczęśliwiej przypisana. Jednak już sam ten zbiór z pewnością wystarczy niejednej osobie do komfortowego korzystania z telefonu.

Uwaga – niektóre pozycje są nieco „oszukane”

Zapewne większość z was zauważyła, że na powyższej liście są aplikacje, które na Huaweiu nie mają prawa zadziałać ze względu na brak certyfikacji telefonu przez Google. Zaliczają się do nich m.in. YouTube czy też aplikacje bankowe (chociaż mbank zapowiada wydanie pełnoprawnej aplikacji w AppGalery). Dlatego też w ich miejsce Huawei oferuje… wersje przeglądarkowe. Ruch ten zapewne miał dodatkowo zapełnić MoreApps, jednak w mojej ocenie może to wprowadzić co mniej technologicznie zaawansowanych konsumentów w błąd.

Jak pobierać programy z MoreApps?

Jeżeli znajdziemy potrzebną nam aplikację, jej pobranie nie powinno stanowić żadnego problemu. Po prostu klikamy na ikonkę programu a następnie wybieramy repozytorium z którego chcemy ją pobrać. Jeżeli zdecydujemy się na APKPure, zostaniemy przeniesieni na stronę programu w tym sklepie. Zanim zainstalujemy nasz program, dostaniemy jeszcze monit o tym, jakich uprawnień on potrzebuje. Tu też możemy mu je nadać, bądź nie. Po kliknięciu „zainstaluj” aplikacja pojawi się na naszym urządzeniu gotowa do działania.

Jak aktualizować aplikacje z MoreApps?

Co ciekawe, MoreApps nie tylko pozwoli nam łatwo pobierać oprogramowanie z różnych repozytoriów, ale też – zadba o jego aktualizowanie. Jeżeli chcemy uaktualnić wersję aplikacji, wystarczy, że udamy się do zakładki „aktualizacje”. Wyświetli się nam tam lista programów, które w swoich repozytoriach otrzymały nową wersję. Po kliknięciu „Aktualizuj” przejdziemy przez proces podobny do instalacji. Niestety, każdą z aplikacji trzeba aktualizować ręcznie – nie można aktualizować wszystkich na raz i nie da się ustawić automatycznej aktualizacji. Jest to więc nieco mniej wygodnie niż rozwiązanie Google, aczkolwiek – daje użytkownikowi nieco większą kontrolę nad tym, co znajduje się na jego urządzeniu.

Patrząc na to, jak wygląda MoreApps, podtrzymuje swoje zdanie, które wyrobiłem sobie, kiedy tylko po raz pierwszy usłyszałem o tym pomyśle. Stworzenie takiego zbioru aplikacji z różnych repozytoriów do świetny pomysł na załatanie olbrzymich braków w AppGalery, dopóki sklep Huawei nie zacznie być realnie konkurencyjny. I tak – MoreApps samo też nie jest idealne i na pewno część osób uzna, że lepiej jest korzystać bezpośrednio z APKPure, skoro i tak jego instalacja jest wymagana. Pamiętajcie jednak, że z telefonów korzystają też ludzie, którzy z plikami APK nie mieli nigdy nic wspólnego. Dla nich przyjazny interfejs i banalnie prosta obsługa MoreApps mogą być zbawieniem i jedynym sposobem by zdobyć potrzebne aplikacje.