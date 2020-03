Aplikacje Google jednak dostępne na Huawei! Chińczycy obeszli zakaz

Czego jak czego, ale determinacji chińskiemu producentowi odmówić nie można. Po decyzji Donalda Trumpa odnośnie zakazu współpracy marki z amerykańskimi podmiotami, wielu spisywało ją na straty, wieszcząc szybki koniec firmy z Shenzhen. Tymczasem Huawei ani myśli się poddawać i zamierza walczyć o swoich konsumentów wszystkimi dostępnymi metodami. Przede wszystkim, nie można nie docenić jego starań w rozwijaniu własnego sklepu z aplikacjami. Tak – Huawei App Galery ma problemy wieku dziecięcego, ale nie wolno zapominać, że sklep ten powstał zaledwie dwa lata temu, a już zgromadził w sobie (wg Huawei) ponad 45 tys. aplikacji. Obecnie firma wkłada naprawdę sporo środków na to, by platforma ta stała się konkurencyjna względem sklepu Google, m.in. poprzez bardzo atrakcyjne cenniki dla deweloperów. Mówi się nawet, że producent chce zainwestować okrągły miliard dolarów w to, by uczynić z App Galery liczącą się alternatywę. Do tego czasu Huawei dyskretnie podpowiada, że jeżeli użytkownik zaingeruje w oprogramowanie jego nowych modeli, to nie naruszy to zasad gwarancji.

„Zukunftsversprechen” czyli „obietnica przyszłości”

Osoby, które zakupiły modele takie jak Mate 30 Pro czy P40 Lite do tej pory miały dwie drogi by pobierać aplikacje na swój telefon – korzystanie z AppGalery bądź ręczne doinstalowanie Google Mobile Services. Teraz jednak pojawiła się trzecia opcja – prosty sposób na pobranie potrzebnych programów w wersji APK. Jak podaje XDA Developers, program ten umożliwia bezproblemowe ściągnięcie na telefon takich aplikacji jak Facebook, Messenger, Twitter, Google Maps, Youtube czy Spotify. Jako pierwsi dostęp do tej aplikacji mają Niemcy – jest ona możliwa do pobrania z tamtejszej strony AppGalery, czyli Zukunftsversprechen.de. Omawiana aplikacja nazywa się AppSuche, co zapewne będzie oznaczać, że w innych krajach poznamy ją pod nazwą AppSearch.

Należy tutaj odnotować, że AppSearch nie jest repozytorium plików instalacyjnych, tak jak Google Play czy AppGalery. Jest to raczej aplikacja zbierająca pliki instalacyjne z wielu dostępnych źródeł (m.in. APKPure) i umożliwiająca ich łatwe pobranie. Przez to nie jest znana liczba wszystkich aplikacji znajdujących się w AppSearch, ponieważ ta może się zmieniać bardzo dynamicznie, w zależności od tego ile podmiotów będzie udostępniało takie pliki w danym momencie.