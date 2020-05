Wprowadzenie pierwszej aplikacji bankowej do sklepu AppGallery zapowiedział Witold Walczak, Ecosystem Solutions Business Director Huawei CBG Polska. Nie znamy jeszcze konkretnej daty pojawienia się programu w sklepie (mówi się tutaj o nawet kilku miesiącach), ale jest już pewne, że będzie to mBank. Sam bank informuje, że aż 20 proc. jego klientów używa smartfonów Huawei – to znaczący odsetek, który z pewnością zaważył na decyzji o szybki otwarciu na nowy ekosystem.

Aplikacja ma być w pełni zintegrowana z ekosystemem usług HMS. Użytkownicy otrzymają też dostęp do wszystkich funkcji, które oferuje wersja pobierana ze sklepu Google Play. Mowa tutaj m.in. o płatnościach zbliżeniowych, które są tak ważne z punktu widzenia użytkownika.

Dotąd posiadacze nowych smartfonów Huawei pozbawionych dostępu do usług Google mogli korzystać ze swoich aplikacji bankowych wyłącznie po przeniesieniu ich ze starego telefonu za pomocą funkcji „Phone Clone”. W analogiczny sposób zresztą działała aplikacja mBanku (działa w niej wszystko oprócz dostępu do lokalizacji, co akurat ma marginalne znaczenie). W przypadku aplikacji bankowych kluczowe dla wielu użytkowników jest jednak bezpieczeństwo, a to w pełni zagwarantować może tylko oficjalne wsparcie i całkowita integracja, którą właśnie zapowiedziano.

Oczywiście Huawei też zapowiedział, że ciągle rozmawia z innymi dostawcami usług finansowych. Ale tutaj żadnych konkretów nie otrzymaliśmy.