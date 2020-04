Co do szczegółowości map, naprawdę nie można im nic zarzucić, znajdziecie na nich każdą ścieżkę w parku (nawet miejskie siłownie) czy w lesie, drogę polną na wsiach, każdy budynek wraz z numerem, nawet oznaczenia kwater na cmentarzach.

Niestety, w którymś momencie rozwój tych map przygasł, przynajmniej w Polsce. Z chwilą udostępnienia zakładki z wyznaczaniem tras dotarcia z punktu A do punktu B komunikacją miejską, można było mieć nadzieję, że uda się w końcu z nich korzystać bez wspomagania Google Mapy. Niestety to dość okrojona wersja i taka została, nawet w stolicy jedyne dane, które są zaciągnięte to kursy SKM i Metra, a to za mało, by sprawnie przemieszczać się bez samochodu po mieście. Chyba, że na nogach lub rowerze.

Czy w ostatnim czasie w Maps.me pojawiły się nowości?

Aplikacja Maps.me jest w miarę systematycznie aktualizowana zarówno na Androidzie, jak i na iOS, jednak skupiają się one na dodawaniu atrakcji turystycznych, kawiarni i restauracji czy sklepów. To na pewno nie jest ten progres w nowościach i funkcjonalnościach, które na bieżąco serwują nam Google Mapy.

Maps.me kontra reszta świata