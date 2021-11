Monitoring w Katowicach zredukował liczbę kradzieży samochodów o 80%

Katowice monitoruje niemal 300 kamer

KISMiA, czyli Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy to jeden z najnowocześniejszych systemów monitoringu miejskiego w Polce. Niemal 300 kamer przez 24 godziny na dobę obserwuje ulice miasta, a pracę operatorów wspomaga sztuczna inteligencja. System stworzony został w oparciu o rozwiązanie Milestone XProtect z technologią IBM IOC i AI ze zintegrowanym system rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz oprogramowaniem do analizy twarzy Vix Vizion Imagus. Tak zaawansowane rozwiązanie daje według statystyk wymierne korzyści. Według urzędu miejskiego, liczba kradzieży samochodów zanotowanych na terenie miasta spadła z 377 w 2016 toku do zaledwie 76 w 2020 roku. To spadek o 80%. Tylko w 2020 roku Policja skorzystała ponad 2500 razy z nagrań monitoringu, aby zbadać przestępstwa lub im zapobiec.

System monitoringu działa w Katowicach od 2017 roku. Początkowo obejmował on centrum miasta i lokalizacje w wybranych dzielnicach oraz 16 tzw. Stref Aktywności Rodzinnej. Z czasem uruchomiono dodatkowo 10 punktów nadzoru ruchu drogowego. Wraz z rozwojem systemu dodawano do niego kolejne kamery, którymi zarządza inteligentne stanowisko kontrolne. Umożliwia ono scentralizowanie monitoringu w jednym miejscu i zwiększenie jego skuteczności dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Scentralizowanie monitoringu w jednym miejscu i wykorzystanie sztucznej inteligencji miało olbrzymi wpływ na poprawę efektywności systemu. Obecnie określone sytuacje zagrożenia są automatycznie oznaczane, by operatorzy mogli szybko zareagować. Wśród nich są m.in. porzucone przedmioty, zbieranie się tłumów, kolizje pojazdów, zalania i niebezpiecznie prowadzone pojazdy.

Dodawanie kolejnych kamer skłoniło nas do zastanowienia się, jak efektywniej działać przy użyciu sztucznej inteligencji. System można bowiem rozbudować do ponad 1000 kamer. Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie IBM AI współpracujące ze oprogramowaniem Milestone XProtect Corporate – mówi Mirosław Cygan, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i jednocześnie koordynator projektu KISMiA.

W Strefach Aktywności Rodzinnej, czyli między innymi na placach zabaw oraz w parkach, system automatycznie reaguje na dodatkowe zagrożenia, jak np. błąkające się zwierzęta. Rozwiązanie obsługuje także rozpoznawanie tablic rejestracyjnych przez bramki LPR, co m.in. pomaga zidentyfikować skradzione przemieszczające się pojazdy. Dodatkowo, gdy zostają wykryte potencjalne zachowania antyspołeczne czy akty wandalizmu, operatorzy mogą odstraszać uczestników przez zintegrowane z systemem głośniki. Możliwości inteligentnego stanowiska kontrolnego obejmują także takie działania jak: automatyczna kontrola jakości powietrza, wyszukiwanie kryminalistyczne (czyli przeglądanie nagrań pod kątem określonych cech, jak kolor ubrania podejrzanego czy typ pojazdu), a także maskowanie twarzy i numerów rejestracyjnych samochodów w nagraniach w razie takiej potrzeby.

System będzie w kolejnych latach rozbudowywany, a nowe kamery pojawią się między innymi na miejskich parkingach Park & Ride.

źródło: Katowice