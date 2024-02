Mocniejsze PlayStation 5 trafi do sprzedaży już niebawem. Sony przygotowuje się do wielkiej premiery

PlayStation 5 — bez większego zaskoczenia — okazało się być hitem sprzedaży. Po początkowej fazie nieustannego braku towaru na półkach sklepowych którzy przeciągał się, można pomyśleć, w nieskończoność — nareszcie coś się ruszyło. Sprzedaż urządzeń wystrzeliła w kosmos, doczekaliśmy się wariantu Slim konsoli. Ale zgodnie z tradycją wydawniczą konsol Sony w ostatnich latach — czas na jakiś mocniejszy wariant. I ten, rzekomo, miałby zadebiutować jeszcze w tym roku. By rynek był gotowy na nadchodzącą premierę jednej z najbardziej wyczekiwanych gier wszech czasów.

fot. Kamil Świtalski

PlayStation 5 Pro jeszcze w tym roku ma trafić do sprzedaży

Z najnowszych przecieków wynika, że PlayStation 5 Pro ma trafić do sklepów jeszcze tej jesieni. Sony, rzekomo, chce być gotowe na zaoferowanie możliwie jak najlepszych doświadczeń wszystkim graczom, nawet tym wymagającym, oczekującym jeszcze lepszych efektów wizualnych. Premiera PlayStation 4 była znacznie łatwiejsza — i tam wariant Pro trafił na rynek już w trzy lata po debiucie podstawki. Tutaj sprawy przeciągnęły się w czasie przez problemy z dostępnością, ale już w tym roku zdaniem analityków mielibyśmy otrzymać nowy, oferujący lepsze podzespoły, produkt.

Czas premiery PlayStation 5 Pro ma nie być też przypadkowy. Zdaniem specjalistów śledzących rynek, urządzenie ma być gotowe przed premierą jednej z największych premier gier wszech czasów, czyli Grand Theft Auto VI. A ta, jak wynika z dotychczasowych informacji, ma trafić na rynek w przyszłym roku.

fot. Kamil Świtalski

Co z obecną konsolą? Nie liczcie na obniżkę cen

Dla wielu użytkowników nowa wersja konsoli to nadzieja na to, że obecne będą do zgarnięcia odrobinę taniej. Niestety, według analityków tym razem nie bardzo mamy na co liczyć w tym temacie. Tym bardziej, że prognozy sprzedaży na ten rok nie wyglądają jakoś specjalnie spektakularnie. Firma początkowo zakładała sprzedaż 25 milionów sztuk PlayStation 5 — ale zmieniła przewidywania i... teraz zakłada sprzedaż tylko 21 milionów konsol. Firmie nie pomaga też fakt, że przynajmniej do wiosny przyszłego roku nie wypuści żadnego hitu na wyłączność (zobacz: Co PlayStation przygotowuje na 2024 roku? Odpowiedź rozczaruje wielu):

Przedstawiając prognozy na nowy rok fiskalny, który zaczyna się w kwietniu 2024 i kończy w marcu 2025 r., szefostwo Sony Interactive Entertainment potwierdziło, że w tym okresie na PlayStation 5 nie pojawi się żadna nowa gra od wewnętrznych studiów zrzeszonych pod szyldem PlayStation Studios. A to oznacza, że 2024 r. w całości należeć będzie do tytułów third party, które mają przyciągnąć uwagę graczy - zarówno tych, którzy mają już swoje PS5 oraz takich, którzy nad zakupem konsoli dopiero się zastanawiają.

Nie zmienia to jednak faktu, że obecnie biblioteka gier na PS5 prezentuje się fenomenalnie. I tak — Sony stopniowo wypuszcza swoje hity na PC, ale zanim dotrą tam perełki takie jak Marvel's Spider-Man 2 jeszcze trochę zaczekamy. A w międzyczasie wszyscy zainteresowani zabawą będą musieli wyposażyć się w PS5. To "zwykłe" lub Slim!