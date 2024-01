Tak pięknego PS5 jeszcze nie było. Sami zobaczcie

Nowe PlayStation 5 to była konieczność

PlayStation 5 można zarówno chwalić, jak i krytykować — nie ma jednak wątpliwości co do tego, że ta konsola jest gigantyczna. Czy design jest ładny to już sprawa indywidualna, jednak rozmiar tej konsoli zwyczajnie przytłacza. Plotki dotyczące tego, że tokijski gigant pracuje nad mniejszą wersją swojej konsoli, okazały się prawdziwe — i Sony oficjalnie pod koniec tego roku zaopatrzyło sklepy w nową wersję swojej konsoli.

Jeśli chcecie poznać wszystkie najważniejsze różnice między podstawową wersję PlayStation 5 a nową, mniejszą i lżejszą wersją, to zajrzyjcie do tekstu: PlayStation 5 Slim – najważniejsze zmiany. Czym różni się od zwykłego PS5?. Tych jest więcej, niż pozornie można się spodziewać — jednak teraz japońska firma na trwających targach CES w Las Vegas przykuła wzrok wielu osób nowymi kolorami najnowszej wersji konsoli.

PS5 w trzech nowych kolorach: trochę ekstrawagancji, trochę hołdu dla klasyki

PlayStation 5 (Slim) zostało zaprezentowane w trzech nowych kolorach — niebieskim, czerwonym i srebrnym. Warto tutaj nadmienić, że w przeciwieństwie do zwykłych, białych paneli, nie ma tutaj podziału na matowe (w dolnej części konsoli) oraz błyszczące (górna część konsoli) — wszystkie mają tę samą, metaliczną fakturę. Nowe boczne panele mają wkrótce trafić do sprzedaży, a ich cena ma zaczynać się od 54,99 USD (~220 PLN, chociaż w praktyce pewnie wyniesie to nieco więcej).

Niebieski i czerwony kolor wydaje się nieco kosmiczny i z pewnością trafi w gusta wielu graczy, lecz moje serce najbardziej skradły srebrne panele — ale to dlatego, że przez „metaliczne” wykończenie do złudzenia przypomina oryginalne, pierwsze PlayStation, nazywane potocznie „szaraczkiem”. Kontroler DualSense w tej odsłonie również wygląda pięknie i aż szkoda, że nie ma kolorowego logo PlayStation i przycisków. Jak oceniacie nowe wersje PS5 (Slim)? Dajcie znać w komentarzach.

