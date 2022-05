Moc nowości w przeglądarce Edge. Microsoft stawia na PWA

Tegoroczna odsłona Microsoft Build za nami. Firma zaprezentowała kilka ciekawych rozwiązań, nad którymi obecnie trwają prace i już wkrótce trafią do klientów. Pokazano m.in. Microsoft Dev Box, czyli świetne narzędzie dla programistów, zmiany związane ze sklepem Microsoft Store i kolejne rozwiązania w chmurze. Więcej na temat nowości z MS Build przeczytacie w naszym zestawieniu, które przygotował Kacper.

15 czerwca Internet Explorer 11 odchodzi na zasłużoną emeryturę. To tego dnia Microsoft kończy wsparcie dla tej przeglądarki i zachęca do przesiadki na Edge. Firma podkreśla, że to idealne środowisko nie tylko do przeglądania sieci, ale także programistów. A to m.in. za sprawą WebView2 dla WinUI 2/UWP, które ma być dostępne w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. WebView2 ma również być ważne dla zwykłych użytkowników. Strony internetowe mogą ładować się do 85% szybciej w porównaniu z IE i jeszcze mniejsze wykorzystanie procesora i pamięci RAM.

Microsoft Edge ułatwia zarządzanie aplikacji PWA

Edge to także przeglądarka pozwalająca w łatwy sposób zarządzać instalowanymi aplikacjami webowymi. Microsoft uważa, że są przyszłością. Nie dziwi więc fakt, że firmy odpowiedzialne za tworzenie przeglądarek internetowych stale udostępniają narzędzia, z których mogą korzystać twórcy PWA. Tego typu sprawiają, że jeszcze bardziej zacierają się granicę miedzy samodzielnymi programami, a tymi uruchamianymi z poziomu przeglądarki internetowej. Kilka dni temu pisaliśmy, że Google w swojej przeglądarce Chrome otwiera się na nowe możliwości PWA. Wygodniejsze korzystanie z aplikacji ma być możliwe dzięki m.in. mechanizmom pozwalającym użytkownikom otwierać pliki bez konieczności importowania ich metodą "przeciągnij i upuść". PWA mogą też wykorzystywać pasek narzędzi Chrome - co pozwoli na umieszczenie na ekranie dodatkowych funkcji, z których mogą korzystać użytkownicy.

Microsoft przedstawił w tym tygodniu trzy nowe usprawnienia, które sprawią, że korzystanie z aplikacji webowym będzie jeszcze wygodniejsze. To m.in. nowy hub dostępny w Ustawienia i nie tylko (⋯) > Aplikacje dający dostęp do narzędzi związanych z PWA, listą zainstalowanym aplikacji webowych czy możliwość dodania ich do paska bocznego. Skrót aplikacji można też umieścić na pasku narzędzi. Ta funkcja jest już dostępna w najnowszej wersji przeglądarki. Użytkownicy wersji beta mogą też sprawdzić działanie odświeżonej strony Aplikacje dostępnej po wybraniu opcji Zarządzaj aplikacją lub przechodząc do strony edge://apps. To tu znajdziemy zaawansowane opcje związane z PWA i aplikacjami webowymi, możliwość tworzenia skrótów pulpitowych lub ustawić automatyczne ich uruchamianie po zalogowaniu.

Microsoft Edge pozwoli też na synchronizację aplikacji webowych i PWA między urządzeniami. Wyeliminuje to konieczność tworzenia aplikacji za każdym razem, gdy przeglądarka jest instalowana na dodatkowym komputerze lub smartfonie. Oczywiście, by móc skorzystać z tego rozwiązania potrzebne będzie konto Microsoft - to ono sprawia, że synchronizowane są wszystkie informacje przeglądarki między urządzeniami. Konto Microsoft będzie też potrzebne, jeśli będziecie chcieć korzystać z wbudowanego VPN w przeglądarce.