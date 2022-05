Microsoft Build 2022 - wszystkie zapowiedziane nowości

Microsoft Dev Box, czyli świetne narzędzie dla programistów

Microsoft Dev Box to nowa usługa w chmurze, która zapewnia programistom bezpieczne, gotowe do kodowania stacje robocze dla zespołów hybrydowych dowolnej wielkości. Usługa umożliwia programistom skupienie się na kodzie, który tylko oni mogą napisać, ułatwiając im dostęp do potrzebnych narzędzi i zasobów bez martwienia się o konfigurację i konserwację stacji roboczej. Zespoły programistów wstępnie konfigurują Dev Boxy dla określonych projektów i zadań, umożliwiając programistom szybkie rozpoczęcie pracy w środowisku, które jest gotowe do skompilowania i uruchomienia ich aplikacji w ciągu kilku minut. Jednocześnie Microsoft Dev Box zapewnia ujednolicone zarządzanie, bezpieczeństwo i zgodność w rękach działu IT, wykorzystując system Windows 365 do integracji Dev Boxów z usługami Intune i Microsoft Endpoint Manager.

Ulepszenia dotyczące Microsoft Store i wykorzystanie Microsoft Azure

W systemie Windows 11 zostanie wprowadzona interesująca nowość. Jeśli będziemy wyszukiwać nazwę aplikacji z menu Start, a dany program jest obecny w Microsoft Store, zostanie on od razu wyszukany i będziemy w stanie jednym kliknięciem go pobrać. Zdecydowanie przyspieszy to wyszukiwanie specjalnych programów i zwiększy wygodę z korzystania z nowego systemu Microsoftu.

Firma wkrótce przetestuje także nową funkcję w kanale Windows Insider, która pomoże klientom automatycznie przywracać ich aplikacje wcześniej zainstalowane ze sklepu Microsoft Store na ich nowym urządzeniu z systemem Windows. Pomoże to również programistom utrzymać klientów bez konieczności przypominania klientom o ponownym pobraniu aplikacji, a dla użytkowników będzie szczególnie wygodne - zmiana komputera nie będzie wiązała się z monotonną czynnością instalowania wszystkiego od nowa. W Windowsie 11 pojawi się również "wyskakujący sklep" oraz plakietki Microsoft Store, które umożliwiają programistom łatwe promowanie aplikacji w dowolnej witrynie.

Źródło: Microsoft

Kolejną nowością jest Microsoft Store Ads, czyli możliwość tworzenia kampanii reklamowych do swoich aplikacji w sklepie amerykańskiej firmy. Microsoft twierdzi, że pozwoli to na tworzenie kreatywnych reklam, które pomogą zachęcić użytkowników do pobrania danej aplikacji. Wszystko będzie sprawdzane przez firmę, więc w teorii możemy spodziewać się reklam wysokiej jakości.

Warto również pochylić się nad Microsoft Azure, które firma planuje wykorzystać w dziedzinach zdrowotnych. Chirurdzy Justin Green i Mike Reed z Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust opracowali model sztucznej inteligencji, który pomaga konsultantom w zapewnieniu swoim pacjentom spersonalizowanej oceny ryzyka nadchodzących operacji stawu biodrowego lub kolanowego. Dla przykładu - ponieważ model sztucznej inteligencji jest hostowany w chmurze Microsoft Azure i korzysta z pulpitu nawigacyjnego sztucznej inteligencji w Azure Machine Learning, specjaliści medyczni mogą lepiej zrozumieć, dlaczego sztuczna inteligencja doszła do takich wniosków. AI odgrywa zatem coraz większą rolę w naszych życiach.

Sarah Bird z Microsoftu przyznaje:

Panel kontrolny Azure Machine Learning Responsible AI umożliwia specjalistom ML szkolenie i wdrażanie bardziej przejrzystych i sprawiedliwych modeli uczenia maszynowego w cyklach produkcyjnych opieki zdrowotnej. Wnioski z pulpitu nawigacyjnego mogą być następnie udostępniane za pomocą karty wyników, która wypełnia lukę między uczeniem maszynowym a pracownikami służby zdrowia i zapewnia łatwy sposób przekazywania informacji na temat wydajności modelu i najważniejszych funkcji, które wpływają na decyzje podejmowane przez pacjenta.

Power Pages

Microsoft ogłosił nowy produkt o nazwie Power Platform i wiele nowych funkcji w Microsoft Power Platform. Nowości to:

Power Pages – produkt Power Platform do tworzenia nowoczesnych, bezpiecznych oraz responsywnych witryn biznesowych;

Power Apps Express Design — błyskawiczne przekształcanie obrazów, dokumentów, plików projektowych Figma i programów PowerPoint w aplikacje z wiodącymi funkcjami kognitywnej sztucznej inteligencji przy użyciu ekspresowego projektowania w Microsoft Power Apps;

Power Virtual Agents i Azure Bot Framework - od teraz to jedno ujednolicone środowisko, pozwalające na tworzenie zaawansowanych konwersacyjnych botów AI w nowym środowisku inteligentnego tworzenia botów;

Automatyczne skalowanie za pomocą hostowanych botów RPA — przekłada się to na szybsze i łatwiejsze skalowanie z Microsoft Power Automate;

Datamarty w usłudze Power BI - zapewniają samowystarczalność danych, dzięki bezproblemowej integracji danych;

Plan płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem usługi Power Automate i aktualizacje wbudowanego zestawu SDK — to chyba najlepsza dla klienta nowość. Jak deklaruje Microsoft, powstało to w celu zapewnienia klientom i niezależnym dostawcom oprogramowania elastycznego sposobu osadzania usługi Power Automate w aplikacjach innych firm i płacenia tylko za to, z czego faktycznie korzystają.

Źródło: Microsoft

Ulepszenia i nowe funkcje dla deweloperów tworzących aplikacje do współpracy dla usługi Teams

Microsoft wprowadzi między innymi funkcję Live Share, która pozwala aplikacjom wykraczać poza zwykłe udostępnianie ekranu i umożliwiać uczestnikom wspólne oglądanie, współedycję, współtworzenie i jeszcze więcej podczas spotkań Teams. Deweloperzy mogą korzystać z nowych rozszerzeń podglądu pakietu Teams Client SDK, aby łatwo rozszerzać istniejące aplikacje Teams i tworzyć środowiska Live Share podczas spotkań. Live Share jest wspierany przez możliwości Fluid Framework, które umożliwiają zaawansowaną synchronizację stanu, mediów i działań kontrolnych tylko z programowaniem front-end. Hosting i zarządzanie zespołami odbywa się bezpłatnie w usłudze Azure Fluid Relay. Pierwsi partnerzy tworzący środowisko Live Share to Frame.io, Hexagon, Skillsoft, MakeCode, Accenture, Parabol i Breakthru.

Microsoft zapowiedział również Microsoft Intelligent Data Platform. To nowa platforma danych w chmurze, która w pełni integruje bazy danych. Dla osób zajmujących się tą dziedziną IT, jest to z pewnością wspaniała informacja, która umożliwi poświęcenie większej ilości czasu na tworzenie wartości, a nie na integrację zasobów danych i zarządzanie nimi.

Microsoft ogłosił, że ​​usługa Azure OpenAI jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej z ograniczonym dostępem. Klienci, którzy chcą skorzystać z usługi, mogą ubiegać się o dostęp do niej, co wcześniej nie było możliwe. Azure OpenAI zostało wprowadzone na targach Ignite 2021 jako nowy produkt w rodzinie Azure Cognitive Services.

Microsoft będzie wspierał widżety innych firm

Microsoft potwierdził, że planuje obsługę widżetów zewnętrznych firm w Windowsie 11 jeszcze w tym roku. Amerykański gigant oprogramowania twierdzi, że otworzy dostęp do widżetów systemu Windows 11 dla programistów ich aplikacji win32 lub PWA.

Obecnie system widżetów Windows 11 jest ograniczony tylko do produktów stworzonych przez Microsoft, przez co wybór jest dość ograniczony. Firma Microsoft stworzyła widżety dla swoich aplikacji Outlook i To Do, ale pozostałe są w dużej mierze oparte na sieci Web, które prezentują takie rzeczy jak pogoda, kanały rozrywkowe czy ostatnie wiadomości w dedykowanym panelu widżetów.

Źródło: Microsoft

Odświeżenie projektu OneNote

Microsoft oficjalnie rozpoczął testowanie nowego projektu OneNote. Firma po raz pierwszy ujawniła aktualizację wizualną w zeszłym roku, ujawniając, że ujednolici swoje aplikacje OneNote i OneNote dla systemu Windows 10 w jedną aplikację OneNote. Testerzy wersji beta mogą już teraz uzyskać dostęp do niektórych nowych zmian OneNote'a w ramach tradycyjnej wersji programu na komputery stacjonarne.

Zmiany sprawiają, że OneNote dużo lepiej wpasowuje się w estetykę Windowsa 11. Okienka nawigacji i tryb pełnoekranowy są aktualizowane, a lista stron, rozwijane notatniki i reszta funkcji także wygląda inaczej. Microsoft używa swojego efektu Mica, który jest używany w motywie Windows 11 i tapecie pulpitu, dla ogólnego okna aplikacji OneNote. Najnowsza wersja zawiera również zaktualizowaną kartę rysowania z narzędziami podobnymi do programów Word, Excel i PowerPoint. OneNote obsługuję także pióro Surface Slim Pen 2, dzięki czemu można rysować i pisać jak na kartce papieru.

Źródło: Microsoft

Microsoft pracuje nad natywnymi wersjami Arm64 Visual Studio 2022 i VS Code

Jak ogłosił Microsoft, wersja zapoznawcza natywnej wersji Visual Studio 2022 dla Arm będzie dostępna „w ciągu najbliższych kilku tygodni” i oczekuje się, że zostanie dostarczona w pełni jeszcze w tym roku wraz ze wsparciem Arm64 .NET.

Podczas gdy urządzenia Arm, takie jak Surface Pro X, były w stanie uruchomić program Visual Studio za pomocą emulacji x64, niektóre funkcje nie były obsługiwane - w związku z tym ucierpiała również wydajność. Dzieło Microsoftu opisywane jest jako „natywny łańcuch narzędzi Arm-native” i obejmuje: