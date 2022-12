mObywatel to już nie tylko cyfrowe wersje niektórych dokumentów tożsamości, informacje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy dane na temat szczepień. Od kilku dni aplikacja ułatwia również logowanie się do Profilu Zaufanego bez ciągłego wpisywania kodów SMS - wystarczy wysłane powiadomienie push na telefon i potwierdzenie logowania w aplikacji. Jednak od mObywatela wciąż oczekujemy więcej - tym bardziej, że przy projektowaniu aplikacji mówiło się, że korzystanie z niej będzie tożsame z posługiwaniem się fizycznym dowodem osobistym.

Przed weekendem, Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przyjął ustawę o aplikacji mObywatel. Dzięki niej już niedługo zamiast dowodowem osobistym, będziemy mogli legitymować się telefonem z zainstalowanym mObywatelem. Już teraz z aplikacji można korzystać w wielu przypadkach, jednak nie jest ona uznawana jako dowód osobisty. Skorzystamy z niej na poczcie przy odbiorze listów poleconych, w pociągach przy kontroli biletów, podczas wyborów, przy zakładaniu kart lojalnościowych, na siłowni, w sklepie, w recepcji, w przychodni, przy korzystaniu z innych usług.

mObywatel nie jest jednak akceptowany w sytuacjach, w której prawo wymaga okazania dowodu osobistego lub paszportu. Mowa tu np. o banku, lotnisku, u notariusza, rejestrując kartę SIM, przy załatwianiu części spraw urzędowych. To się zmieni niedługo.

mObywatel wkrótce tak samo ważny jak dowód osobisty. Ustawa już gotowa

Procedowana ustawa o aplikacji mObywatel, to ważny krok dla rozwoju cyfryzacji w Polsce. Dzięki wprowadzanym zmianom cyfrowy dokument będzie tożsamy z tradycyjnym dowodem osobistym

- mówi Adam Andruszkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera.

Podstawowym celem wprowadzanych przepisów jest zapewnienie możliwości potwierdzania swojej tożsamości z wykorzystaniem aplikacji mObywatel we wszystkich sytuacjach, w których aktualnie dopuszczalne jest użycie dowodu osobistego.

- czytamy na stronach Cyfryzacji KPRM

W ustawie o aplikacji mObywatel pojawiły się zapisy oraz propozycje zmian, które rozszerzają możliwości tego narzędzia. Dzięki nim mObywatel umożliwi, w szczególności:

wygodne korzystanie z dokumentów elektronicznych, które staną się tożsame z dokumentami tradycyjnymi (m.in. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka, czy Karta Dużej Rodziny)

dokonywanie opłat administracyjnych online

otrzymywanie powiadomień push

Zanim jednak będzie można wygodnie posługiwać się aplikacją mObywatel w taki sam sposób, jak dowodem osobistym, minie jeszcze trochę czasu. Ile dokładnie? Tego nie wiadomo. Wszystko zależy od tempa prac nad ustawą i jej przeprowadzeniem przez Sejm, Senat i podpis Prezydenta. Można jednak zakładać, że nowe funkcjonalności pojawią się wraz z początkiem przyszłego roku. To świetna wiadomość dla tych, którzy już dawno zrezygnowali z fizycznych portfeli, i to, co jeszcze jakiś czas temu nosili w osobnej kieszeni, "zmieszczą" w telefonie. Warto jednak pamiętać, że mObywatel nie jest i raczej nie będzie akceptowany jako dowód tożsamości za granicą. Choć nie musimy okazywać dowodu osobistego ani paszportu, kiedy wyjeżdżamy z Polski lub kraju strefy Schengen do drugiego, tak mogą zaistnieć sytuacji, w których "plastikowy" dowód osobisty wciąż będzie wymagany.