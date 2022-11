Wszystko wskazuje na to, że rozpoczęte niedawno testy potwierdzania logowania do Profilu Zaufanego powiadomieniami push w aplikacji mObywatel dobiegły końca. Na moim koncie pojawiła się już opcja ich włączenia.

Do tej pory potwierdzenie logowania do naszego Profilu Zaufanego możliwe było przy użyciu kodów przesyłanych w wiadomościach SMS. Od teraz możliwe to będzie przy użyciu powiadomień push w aplikacji mObywatel, czyli podobnie jak w przypadku naszych banków.

Powiadomienia push w aplikacji mObywatel

Powiadomienia push są o wiele wygodniejsze w użyciu niż konieczność przepisywania kodów z wiadomości SMS. Wygodniejsze nawet od logowania do serwisu GOV.pl (ostatnio już do nowego mObywatel.gov.pl), gdzie zalogować się możemy poprzez zeskanowanie kodu QR. Choć co prawda nadal szybciej to zrobimy w ten sposób, niż korzystając z logowania Profilem Zaufanym tą nową metodą, niemniej dobrze, że się ona pojawiła.

Jak aktywować powiadomienia push w aplikacji mObywatel? W pierwszej kolejności musimy zalogować się do Profilu Zaufanego starą metodą na stronie https://pz.gov.pl. Po zalogowaniu, rozwijamy menu ukryte pod naszym imieniem i nazwiskiem w prawym górnym rogu, wybieramy zakładkę - Profil Zaufany i później Szczegóły profilu.

Następnie klikamy opcję - Zmień metodę autoryzacji i w kolejnym oknie potwierdzamy zmianę na powiadomienia push. Wówczas w aplikacji mObywatel wyskoczy nam powiadomienie z prośbą o potwierdzenie tej zmiany i gotowe.

Od teraz, każde logowanie do Profilu Zaufanego będzie wymagało po wpisaniu loginu i hasła, potwierdzenia w aplikacji mObywatel. Powiadomieniami push potwierdzimy również wszelkie zmiany w naszym profilu czy podpisywanie dokumentów Profilem Zaufanym.

Oczywiście w każdej chwili można wrócić do poprzedniej metody autoryzacji logowania przy użyciu kodów przesyłanych w wiadomościach SMS, w ten sam sposób, co pokazałem w przypadku włączenia powiadomień push.