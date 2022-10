Obsługa polskiego obywatela w sieci stoi na... różnym poziomie. Są serwisy i aplikacje od których zęby bolą, ale są i takie zrobione całkiem sensownie. Do tych ostatnich zaliczam od pewnego czasu aplikację mObywatel. Nowa wersja dla iOS wprowadza kilka udogodnień.

Koniec PIN

Wielu użytkowników Apple do szału doprowadzał fakt, że po wybraniu logowanie biometrycznego aplikacja wciąż żądała od nas wprowadzenia kodu PIN. Wygląda to trochę tak, jakby ktoś nie sprawdził, jak jakość rozpoznawania twarzy od tej na telefonach z Androidem. Teraz na szczęście można to wyłączyć, w ustawieniach dostaliśmy opcję wyłączania poszczególnych etapów logowania.

Bardziej iOS friendly

Wygodniej będzie też usuwać usługi z pulpitu głównego aplikacji. Dodano aktywowane przez dłuższe przytrzymanie palca menu kontekstowe z opcją „Usuń”. W końcu też aktualizacje prawa jazdy nie będą wymagały od nas logowania Profilem Zaufanym. Bardzo obiecująco wygląda dodanie opcji eksportu certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19 do Apple Wallet. Czyżby to początek głębszej integracji i trafią tam też w końcu Dowód Osobisty i Prawo Jazdy? Fajnie by było.

Nowe usługi

W aplikacji pojawiły się też dwie nowe usługi. Pierwszą jest wniosek o dopłatę do źródeł ciepła, drugą możliwość składania zgłoszeń naruszeń środowiskowych. Przypuszczam, że to ostatnie jest pokłosiem ostatniej afery z zatruciem Odry i można tylko zapytać, dlaczego tak późno. Jeśli tylko będą miał nieprzyjemność spotkać jakichś „odpowiedzialnych inaczej” np. wyrzucających śmieci do lasu, bez wahania wypróbuje tę aplikację.

Nowy mObywatel nie jest rewolucją, ale muszę przyznać, że wprowadza w tej aktualizacji kilka przyjemnych i wygodnych zmian. Szczególnie ekscytujące jest rozpoczęcie integracji z Apple Wallet, które mam nadzieję w przyszłości będzie się tylko pogłębiać.