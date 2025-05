mObywatel z nową funkcją. Skorzystasz w banku

mObywatel to nie tylko cyfrowe dokumenty, czy usługi. Z aplikacją będziesz mógł także odblokować dostęp do... konta bankowego.

Bank Pocztowy poinformował właśnie o uruchomieniu dodatkowych funkcji klientom indywidualnym i mikroprzedsiębiorcom, która pozwala na samodzielne, zdalne odblokowanie bankowości internetowej oraz ustawienie nowego hasła z wykorzystaniem mObywatela. Wystarczy wybrać opcję „Odblokuj dostęp” na stronie logowania do Pocztowy24 i potwierdzić tożsamość przez mObywatel (skanując kod QR lub wpisując kod), albo odpowiedzieć na pytania weryfikacyjne. Cały proces trwa 1–2 minuty i nie wymaga kontaktu z infolinią ani wizyty w oddziale. Rozwiązanie zwiększa wygodę, bezpieczeństwo i dostępność usług, a jego bezpieczeństwo potwierdził niezależny audytor.

Jesteśmy jednym z pierwszych banków w Polsce, który udostępnia tę funkcjonalność, co potwierdza nasze zaangażowanie w dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań dla naszych Klientów. Sami doskonale wiemy, że zablokowanie dostępu do bankowości bywa frustrujące – szczególnie gdy wymaga kontaktu z infolinią lub wypełniania formularzy. Dlatego w Banku Pocztowym postawiliśmy na prostotę i szybkość – wystarczy smartfon i aplikacja mObywatel, by odzyskać dostęp do bankowości w kilka chwil. To już kolejne usprawnienie w tym temacie. W grudniu wprowadziliśmy możliwość samodzielnego ustawienia nowego hasła przez prosty formularz online, bez konieczności kontaktu z Bankiem. Proces pozwolił ograniczyć liczbę zgłoszeń telefonicznych aż o 20%. Takie rozwiązania to realna oszczędność czasu i krok w stronę jeszcze bardziej dostępnej bankowości.

– mówi Jarosław Gawroński, Naczelnik Wydziału Rozwoju Bankowości Cyfrowej Banku Pocztowego. Fakt, Bank Pocztowy jest jednym z pierwszych, ale nie pierwszym bankiem, który pozwala odblokować dostęp do konta z wykorzystaniem mObywatela. Z tej funkcji korzystają już klienci Velobanku. Działa to na podobnej zasadzie. W aplikacji mobilnej są do wybory dwie formy weryfikacji klienta potrzebne do odblokowania dostępu: pytania weryfikacyjne dotyczące produktów lub mObywatel.

Banki ułatwiają życie klientom. Wystarczy mObywatel

Taki sposób jest wygodniejszy i nie wymaga zapamiętywania odpowiedzi na pytania, o których możemy szybko zapomnieć. Jak przekonują przedstawiciele Banku Pocztowego, metoda odblokowania konta z wykorzystaniem mObywatela jest nie tylko szybka, ale i intuicyjna oraz nie wymaga skomplikowanych działań. Po podaniu numeru NIK, system weryfikuje dane właściciela rachunku i wyświetla QR-kod do zeskanowania w aplikacji mObywatel.

Jeśli robimy to z poziomu smartfona, wygodniej będzie przepisać 6-cyfrowy kod, który przepiszemy w odpowiednim miejscu w mObywatelu. Po weryfikacji danych następuje ich przekazanie do banku. Te są weryfikowane i porównywane z zapisanymi danymi przypisanymi do numeru NIK. Jeśli wymagane dane są zgodne, klient otrzymuje SMS z kodem, który wpisuje w celu odblokowania dostępu. Następnie może wybrać jedną z opcji: powrócić do logowania za pomocą dotychczasowego hasła albo zmienić hasło, otrzymując jednorazowy kod SMS ważny przez 24 godziny.

Jak widać mObywatel to nie tylko dokumenty tożsamości, wygodny kontakt z urzędami, czy blokada PESEL. Aplikacja pozwala na dużo więcej i przydaje się także w dość niespodziewanych momentach. Bo chyba nikt nie lubi sytuacji, w której tracimy dostęp do konta, infolinia jest zajęta i jedyną opcją jest osobista wizyta w placówce. Oby więcej banków sięgnęło po rozwiązania oferowane przez mObywatela.