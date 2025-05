Zachód potrzebuje Polski. Nowa technologia moto powstanie u nas

Wygląda na to, że Warszawa staje się coraz ważniejszym punktem na mapie globalnej rewolucji autonomicznej jazdy. Firma Waymo ogłosiła znaczący krok w swojej ekspansji – rozbudowę zespołu inżynierów w naszej stolicy. To sygnał, że potencjał i umiejętności polskich specjalistów są wciąż dostrzegane przez światowych liderów branży.

Reklama

Waymo w Polsce. Powstanie warszawski oddział

Wayomo zapowiada, że ten nowy warszawski team będzie miał realny wpływ na rozwój kluczowych technologii, które są fundamentem bezpiecznego i sprawnego działania usługi Waymo One na całym świecie. Ich praca obejmie szeroki zakres zagadnień – od tworzenia solidnej infrastruktury oprogramowania, przez dbałość o najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności autonomnych systemów, aż po optymalizację procesów wdrażania tej innowacyjnej usługi w różnych regionach globu, czytamy w komunikacie. Co ciekawe, warszawscy inżynierowie będą ściśle współpracować z kolegami z Londynu i Stanów Zjednoczonych.

Kacper Reutt, szef inżynierów i dyrektor warszawskiego biura Waymo, z wyraźnym entuzjazmem podkreśla strategiczne znaczenie tej decyzji. Zaznacza, że rozwijający się zespół w Warszawie odegra kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości transportu, czyniąc go bezpieczniejszym i bardziej dostępnym dla wszystkich.

Firma podkreśla, że ekspansja Waymo w Warszawie wpisuje się w globalny rozwój usługi Waymo One, która już teraz realizuje plan rozwoju autonomicznych przejazdów w Stanach Zjednoczonych. Jak zapowiadają, ambicje firmy sięgają jednak znacznie dalej, a autonomiczne pojazdy, tworzone z myślą o globalnym zastosowaniu, mają w przyszłości zrewolucjonizować transport na całym świecie. Pierwsze międzynarodowe testy w Tokio w kwietniu 2025 roku mają być tego wyraźnym potwierdzeniem.

Dla Warszawy i polskich inżynierów to nowa szansa, by stać się częścią tej przemiany. Możliwość pracy nad takimi technologiami w globalnej firmie, to bez wątpienia ciekawa szansa dla wielu osób, więc będziemy się tym kolejnym krokom i rozwojowi przyglądać z bliska.