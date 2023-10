mObywatel w akcji. Statystyki przed wyborami są świetne

Aplikacja mObywatel to z pewnością jeden z najważniejszych kroków, jeżeli chodzi o cyfryzację polskiego urzędnictwa. Dziś w aplikacji można mieć nie tylko dowód osobisty czy prawo jazdy, ale też wiele innych potrzebnych dokumentów, a dodatkowo - program pozwala sprawdzić wiele potrzebnych rzeczy.

Co więcej, do programu wciąż dodawane są kolejne, ciekawe funkcje. Obecnie w przygotowaniu są funkcje związane z zastrzeżeniem PESELu, pełnomocnictwem czy możliwością zgłoszenia utraty dowodu. Oczywiście, wybory do Sejmu są jednym z ważniejszych wydarzeń, przy których mObywatel może się przydać i, trzeba to powiedzieć, przydaje się i to wyraźnie.

Miliony osób skorzystało z funkcji mObywatela przed wyborami

W sierpniu uruchomiony został Centralny Rejestr Wyborców, dzięki któremu każdy może szybko i łatwo dowiedzieć się wielu rzeczy odnośnie swojego miejsca głosowania oraz zmienić dane, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jest on też dostępny z poziomu aplikacji mObywatel i, jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, cieszy się tam dużą popularnością. Z danych przekazanych przez urząd, od momentu startu:

Dane w Centralnym Rejestrze Wyborców były 2 miliony razy wyświetlone w aplikacji mObywatel,

Prawie 900 tys. osób zgłosiło jednorazową zmianę miejsca głosowania,

Ponad 260 tys. osób pobrało zaświadczenie o prawie do glosowania,

Prawie 4 tys. osób złożyło wniosek o głosowanie korespondencyjne,

Ponad 2 tys. osób złożyło wniosek o głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika,

Ponad 37 tys. osób zmieniło stały obwód głosowania.

To pokazuje, jak wiele osób potrzebowało takiej usługi. Dzięki temu, że mogli to zrobić przez aplikację, Polacy oszczędzili czas, a zapewne też w wielu przypadkach w ogóle umożliwili sobie oddanie głosu w wyborach.

Źródło: mat. prasowe