Pracownicy CD Projekt mają dość i biorą sprawy w swoje ręce. O co walczą?

Nie da się ukryć, że CD PROJEKT RED jest najbardziej popularnym polskim studiem zajmującym się tworzeniem gier. Jest równocześnie jedną z najpopularniejszych tego typu firm na świecie, a seria Witcher wyniosła ją na naprawdę wysoki poziom, który udało się utrzymać dzięki Cyberpunk 2077 - i to mimo wielu kontrowersji związanych z samą grą, o których pisaliśmy wielokrotnie. Nie da się jednak ukryć, że sukces firmy zależy od jej pracowników.

A i historii na temat traktowania programistów pracujących dla CDP, zwolnieniach, złym traktowaniu, itp., również nie ma końca. Kilka tygodni temu firma ogłosiła, że część pracowników będzie musiała pożegnać się ze swoimi posadami. Z ogłoszenia dowiedzieliśmy się, że wszystkie zespoły w firmie oraz ich role w realizowaniu strategii zostały poddane głębokiej analizie. Wdrożenie metodologii Agile skutkowało decyzją o zwolnieniu około 9 procent pracowników. Na reakcję samych pracowników nie trzeba było długo czekać, tym bardziej, że mowa o pierwszym tego typu kroku w polskim świecie twórców gier.

Związek Pracowników Branży Gier

Jak czytamy na oficjalnych stronach Związku Pracowników Branży Gier, jego zalążkiem jest Komisja Zakładowa przy CD PROJEKT S.A. Powstała ona po to, by dać pracownikom wyraźny, wspólny głos w sprawach dotyczących pracy i jej warunków. Efektem tego działania jest powołanie związku, wraz z osobami pochodzących z innych firm z tego obszaru, by reprezentować wszystkich pracowników gamedevu w Polsce i dążyć do polepszenia warunków zatrudnienia w całej branży. Zadanie to jednak nie będzie takie proste, gdyż do działania, potrzebni są członkowie. Założyciele Związku zachęcają do zgłaszania się do nich pracowników studiów i firm działających w branży gier wideo na terenie Polski. Szczegóły związane z działalnością Game Dev Union dostępne są na stronie Związku, podobnie jak Manifest, który przytaczamy poniżej:

Jesteśmy pracownikami wszystkich zawodów polskiej branży gier wideo. Chcemy wykonywać swoją pracę w bezpiecznych, godnych i uczciwych warunkach. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnienia, sprawiedliwego traktowania i przejrzystości warunków pracy. Chcemy to osiągnąć poprzez wzajemne wsparcie i dialog z pracodawcami, w którym będziemy silnym głosem reprezentujący potrzeby pracowników. Przedkładamy edukację i rozmowę nad konflikt. Reprezentujemy wszystkich pracowników branży gier od właściwej produkcji przez marketing i publishing po support i back-office. Jeśli pracujesz w firmie tworzącej gry, zapraszamy, niezależnie od nazwy twojego stanowiska. Jesteśmy organizacją demokratyczną. Nasi członkowie, poprzez dyskusje i głosowania, mają aktywny wpływ na strategię i bieżącą działalność związku. Zmieniamy się w miarę potrzeb, na bieżąco wyciągając wnioski z zebranych danych i feedbacku. Jest to dla nas szczególnie ważne teraz, na początku naszej działalności. Każda zmiana prowadzi do tego samego celu — jak najlepszego reprezentowania interesów pracowników polskiego gamedevu. Działamy jako niezależna sekcja pod skrzydłami OZZ Inicjatywa Pracownicza. Będąc częścią większych struktur mamy dostęp do doświadczeń i wsparcia związkowców z Polski i zagranicy, zachowując jednocześnie niezależność celów i działania.

Przy okazji warto dodać, że Związek Pracowników Branży Gier jest częścią OZZ Inicjatywa Pracownicza. To związek założony przez pracowników zakładów Cegielskiego w Poznaniu przy wsparciu lokalnych ruchów społecznych. Przez ostatnie 10 lat w ramach OZZ IP powołano szereg nowych komisji w różnych sektorach (służba zdrowia, handel, teatry, opieka i edukacja, a teraz również branża gier) oraz w województwach (Mazowieckie, Wielkopolskie, Śląskie, Dolnośląskie, Pomorskie, Lubuskie).