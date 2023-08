Centralny Rejestr Wyborców - wszystko co musisz wiedzieć przed wyborami

Przede wszystkim Centralny Rejestr Wyborców, jak sama nazwa wskazuje - zcentralizuje obsługę wyborów w naszym kraju. Do tej pory korzystano w tym celu z osobnych rejestrów w aż 2,5 tysiąca gminnych baz danych, teraz będzie jedna centralna, a co za tym idzie:

informacje o wyborcach będą w jednej bazie danych

jeden wyborca będzie wpisany tylko w jednym obwodzie

wymiana danych pomiędzy rejestrami odbywać się będzie automatycznie

wyborcy zostaną przypisani do obwodów głosowania na podstawie adresu

organy wyborcze będą miały większy dostęp do danych

wyborcy będą mieli większy dostęp do własnych danych

powstaną usługi online dla wyborców

Co ważne w tym dla nas, to fakt, iż uzyskamy dostęp do naszych danych przetwarzanych w tym rejestrze z możliwością ich pobrania, no i dzięki uruchomionym usługom online w tym zakresie, dużo szybciej i łatwiej zarówno dopiszemy się online do listy wyborców, jak i zmienimy miejsce głosowania:

wyborcy będą obsługiwani tak samo w każdym urzędzie

miejsce głosowania będzie można wielokrotnie i łatwo zmienić

zaświadczenie o prawie do głosowania będzie można pobrać w dowolnej gminie

będzie można dopisać się do spisu wyborców przez Internet

urzędnicy, którzy obsługują wyborców będą mniej obciążeni

Jak to się wszystko zmieni, najlepiej pokazać na przykładzie ostatnich wyborów, kiedy to dochodziło do kuriozalnych sytuacji, jak ta opisana przeze mnie w tym wpisie. W dużym skrócie, wyborcy którzy na czas I tury wyborów prezydenckich przebywali w innym miejscu niż stałe zameldowanie, mogli jednorazowo dopisać się do spisu wyborców w miejscu swojego aktualnego pobytu, a więc w dowolnej gminie w Polsce.

Co prawda możliwe to było online, ale co następowało w sytuacji, gdy na II turę wracaliśmy do swojego miejsca zamieszkania? Otóż aby wziąć w nej udział, musieliśmy wrócić (osobiście) do gminy, w której dopisywaliśmy się do spisu wyborców i wziąć z niej zaświadczenie o prawie do głosowania.



Oczywiście w zbliżających się wyborach parlamentarnych nie będzie II tury, ale przykładem tym pokazuje, jak wiele się zmieni wraz z uruchomieniem Centralnego Rejestru Wyborców. Powyższe zaświadczenie w każdych kolejnych wyborach będziemy mogli pobrać w dowolnej gminie w Polsce, do tego miejsce głosowania będzie można wielokrotnie zmieniać - zarówno w kraju, jak i za granicą, no i dopiszemy się też do listy wyborców, sprawdzimy swoje dane, które przetwarzane są w rejestrze czy w ogóle gdzie dokładnie będziemy mogli oddać swój głos.

Co już działa? Na pewno nie działają już linki, które podawałem Wam w poprzedniej instrukcji - zarówno do złożenia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców, jak i dopisania do spisu wyborców, aktualnie linki te przekierowują do strony głównej GOV.pl. Ma to oczywiście związek z uruchomieniem Centralnego Rejestru Wyborców.



Na tę chwilę działa już zmiana miejsca głosowania pod tym linkiem, w sensie umieszczono ją pod tym linkiem, a uruchomiona zostanie na 44 dni przed wyborami. Myślę, że do tego czasu wszystkie dostępne dla wyborców opcje związane z Centralnym Rejestrem Wyborców znajdziemy na tej samej stronie GOV.pl.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji.

Stock Image from Depositphotos.