To jest lepsze od BLIK-a. Paczkomaty mają się czego bać?

To może być zmiana na miarę pojawienia się Paczkomatów oraz przelewów na numer telefonu dzięki BLIK.

Nadanie paczki wymaga znajomości pełnego adresu lub punktu odbioru, co nierzadko jest sporym utrudnieniem. Co, jeśli wystarczy znać tylko numer telefonu odbiorcy? Furgonetka.pl wprowadza na rynek usługę "Paczka na telefon", która może być szokiem dla rynku przesyłek (kurierskich).

Pomysł, by zrezygnować z tradycyjnego adresu na rzecz numeru telefonu, wydaje się z pozoru prosty, ale jego potencjał jest ogromny. Furgonetka.pl, bazując na własnych badaniach, odkryła, że aż 42% ich klientów, zarówno prywatnych, jak i biznesowych, często stoi przed wyzwaniem wysłania przesyłki, mając do dyspozycji jedynie numer telefonu odbiorcy. Zamiast szukać skomplikowanych danych, nadawca podaje po prostu numer telefonu odbiorcy, a reszta procesu dzieje się niemal automatycznie.

Jak działa Paczka na telefon? To proste jak BLIK na nr telefonu

Nadawca przekazuje platformie numer telefonu odbiorcy. W odpowiedzi, adresat otrzymuje wiadomość SMS z linkiem do strony, na której samodzielnie wybiera preferowanego przewoźnika oraz dogodny dla siebie punkt odbioru – może to być paczkomat, punkt partnerski, a nawet tradycyjna placówka kurierska. Takie rozwiązanie przede wszystkim eliminuje ryzyko błędów adresowych, które są jedną z najczęstszych przyczyn opóźnień i problemów z dostawami. Dodatkowo, zwiększa elastyczność i bezpieczeństwo. Odbiorca nie musi podawać swojego adresu zamieszkania, co chroni jego prywatność. Odbiorca ma pełną kontrolę nad miejscem i czasem odbioru.

W podobny sposób, jak swego czasu Paczkomaty zrewolucjonizowały rynek, oferując odbiór paczek 24/7 bez konieczności czekania na kuriera, tak i „Paczka na telefon” upraszcza proces nadania do absolutnego minimum. Podobieństwa można dostrzec również w fenomenie BLIKA na telefon, który sprawił, że przesyłanie pieniędzy stało się tak proste, jak wysłanie SMS-a.