mObywatel w przeglądarce zyskuje więcej funkcji. Co nowego?

mObywatel to nie tylko aplikacja. To także serwis internetowy, który ma ułatwić kontakt obywatela z instytucjami państwowymi i urzędami. Co nowego pojawiło się w serwisie w ostatnim czasie?

mObywatel to nie tylko popularna aplikacja mobilna do przechowywania cyfrowych wersji dokumentów, czy sprawdzenia punktów karnych, mandatów, itp. To także stale rozwijający się serwis internetowy, w którym sprawdzimy nasze dane osobowe, skontaktujemy się z niektórymi urzędami i załatwimy sprawy online - bez konieczności wychodzenia z domu. Choć Ministerstwo Cyfryzacji w swoich komunikatach skupia się przede wszystkim na aplikacji mobilnej mObywatel, z serwisu internetowego też warto korzystać, tym bardziej, że w ostatnim czasie pojawiła się w nim długowyczekiwana funkcja - Zastrzeż PESEL.

Od czerwca 2024 roku przed zawarciem umowy firmy i instytucje finansowe będą sprawdzały status numeru PESEL. Chcesz zwiększonej ochrony danych osobowych? Możesz zastrzec PESEL, aby zwiększyć ochronę przed kradzieżą tożsamości. Warto też pamiętać, że zastrzeżenie numeru PESEL w żaden sposób nie blokuje nam możliwości rejestracji do lekarza, realizacji recepty czy załatwienia sprawy urzędowej. Zastrzeżenie PESEL jest bezpłatne i natychmiastowe. Zastrzeżenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego w serwisie mObywatel lub w dowolnym urzędzie gminy. W niedalekiej przyszłości będzie to też można zastrzec PESEL z poziomu aplikacji mObywatel.

mObywatel z nowymi funkcjami. Co ciekawego pojawiło się w serwisie internetowym?

Zanim jednak skorzystamy z możliwości zastrzeżenia PESEL w aplikacji minie zapewne jeszcze trochę czasu. W międzyczasie warto sprawdzić, co nowego pojawiło się w serwisie internetowym mObywatel, który właśnie zyskał dodatkowe możliwości, które znajdziemy w sekcji "Załatw sprawę online". Choć mogą się wydawać mało interesujące, myślę, że dla wielu Polaków będą one bardzo przydatne i załatwienie tych spraw nie będzie wymagało osobistego stawiennictwa w którymś z urzędów. Z czego można teraz skorzystać? To m.in.:

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu

wniosek o przyznanie Wrocławskiej Karty Seniora - w ramach usług lokalnych

wniosek o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego

To pierwsze usługi wdrożone z wykorzystaniem nowych narzędzi technologicznych, które umożliwiają sprawniejsze tworzenie e-usług. Dzięki przyśpieszeniu procesu wytwórczego będziemy mogli przemigrować usługi z ePUAP i zaproponować obywatelom wyższą jakość obsługi.

- informuje Ministerstwo Cyfryzacji, które informuje jednocześnie, że już niebawem w serwisie pojawią się kolejne sprawy, które będzie można załatwić bez wychodzenia z domu. Które dokładnie? Tego nie wiadomo. Można jednak podejrzewać, że chodzi tu przede wszystkim o sprawy, które już teraz można załatwić online, ale z wykorzystaniem innych serwisów. Usługi dla obywateli, które nie wymagają osobistego stawiennictwa w urzędach to m.in. sprawdzenie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych, sprawdzenie ważności/zawieszenia dowodu osobistego oraz tego, czy jest gotowy do odbioru.

Uzyskamy też dostęp do dokumentu o zameldowaniu, uzyskamy informacje z Krajowego Rejestru Sądowego, czy pobierzemy odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu). Pełna lista usług online dla obywateli znajduje się na stronach Portalu Gov.pl. Można podejrzewać, że docelowo wszystkie usługi online dostępne będą z poziomu serwisu mObywatel - będzie to uniwersalne narzędzie dla obywateli, które pomoże w kontakcie z instytucjami państwowymi i urzędami.