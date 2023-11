Olbrzymia popularność mDowodu. A to jeszcze nie wszystko

Polska cyfryzuje swoje usługi i aplikacja mObywatel jest tego najlepszym przykładem. Dzięki niej nie trzeba nosić przy sobie dokumentów, a także - można wygodnie sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące ważnych spraw. Nic więc dziwnego, że ta cieszy się niebywałą popularnością, a jej rynkowa adaptacja pokazuje, że jako społeczeństwo jesteśmy gotowi na przejście na cyfrowe wersje usług.

Niedawno miała miejsce premiera wersji 2.0 mObywatela, dzięki której mDowód jest honorowany wszędzie tam, gdzie tradycyjny dokument. Nic więc dziwnego, że Polacy chcą go mieć.

mDowód znajduje się już na 5 milionach smartfonów w Polsce

Jak pokazują dane, mDowód pobrało już blisko 5,1 mln Polaków, z czego ponad 600 tys. to osoby, które nie miały wcześniej mObywatela. To pokazuje, że szybko przekonujemy się, że można odejść od plastiku. Co więcej - codziennie do mObywatela logujemy się ponad 500 tys. razy - to oznacza, że jego funkcje są aktywnie wykorzystywane. A jakie z nich są najpopularniejsze?

Na pewno nie zdziwi fakt, że bardzo chętnie sprawdzamy mandaty. Dzięki mObywatelowi mamy możliwość sprawdzenia ich w pojazdach na nas zarejestrowanych i z tej funkcji skorzystało już 3,6 mln Polaków. Co jednak ciekawe, ponad 5 mln Polaków sprawdziło też przed wyborami swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców. Wydawać by się natomiast mogło, że takie funkcje jak sprawdzanie jakości powietrza nie będą cieszyć się popularnością. Nic bardziej mylnego - od wprowadzenia tej możliwości skorzystało z niej ponad milion razy.

To pokazuje, że mObywatel rozwija się w dobrym kierunku i przy takim tempie adaptacji ma szansę w niedalekiej przyszłości stać się jedną z aplikacji, którą na telefonie będzie miał każdy.

Źródło: inf. prasowa