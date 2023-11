Blokada numerów PESEL już od jutra! Jest jeden haczyk

Ponad rok temu, 11 lipca 2022 roku, narodził się pomysł na wprowadzenie blokady numerów PESEL w celu ochrony obywateli przed nielegalnym zaciąganiem kredytów w ich imieniu przez przestępców. Inicjatywa ta wydaje się być niezwykle korzystna, ale jej pełna skuteczność byłaby osiągnięta jedynie w przypadku domyślnego zastrzeżenia numerów PESEL dla wszystkich obywateli. O czym pisałem Wam już w tym wpisie - Nie posłuchali mnie. Zastrzeżenie PESEL każdy musi włączyć sobie sam.

mObywatel - blokada numeru PESEL w aplikacji, na stronie i w urzędzie

Niemniej cieszy i taka opcja. Zgodnie z przyjętą w minione wakacje ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, będziemy mogli sami zastrzec numer PESEL na dwa sposoby:

Elektronicznie – za pomocą aplikacji mObywatel (wkrótce) lub od jutra na stronie internetowej gov.pl.

Osobiście w urzędzie gminy - od jutra.



W aplikacji mObywatel taka możliwość pojawi się w najbliższym czasie, od jutra zrobimy to na stronie mobywatel.gov.pl. Z kolei jeśli będziemy woleli zrobić to osobiście w urzędzie gminy, będzie trzeba wypełnić w tym celu odpowiedni wniosek:



Na stronie mobywatel.gov.pl, opcję zastrzeżenia numeru znajdziecie w sekcji Twoje dane - Rejestr Zastrzeżeń PESEL, gdzie będzie można zastrzec numer PESEL, jak i cofnąć takowe zastrzeżenie.

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński:

Zachęcam do tego, żeby wpisać swój PESEL do rejestru już teraz – takie zastrzeżenie można cofnąć w każdej chwili. Obecnie możemy zrobić to szybko i wygodnie przez stronę gov.pl, a już wkrótce będzie także możliwość zastrzeżenia numeru PESEL w aplikacji mObywatel.



Co z tym haczykiem? Ten już został zawarty we wspomnianej ustawie. Początkowo planowano udostępnić samą możliwość zablokowania numeru PESEL do początku 2024 roku, ale ze skutkami prawnymi od 1 czerwca 2024 roku. Jutrzejsza premiera tej opcji, to tylko przyspieszenie samego udostępnienia procesu blokady, niestety same skutki prawne nadal będą obowiązywać dopiero od czerwca przyszłego roku.

Co to dokładnie oznacza? Mianowicie, następujące instytucje będą miały obowiązek sprawdzać bazę zablokowanych przez obywateli numerów PESEL:

Banki: przy zawieraniu umów o kredyt, pożyczkę, leasing, rachunek oszczędnościowy i oszczędnościowo-rozliczeniowy.

SKOKI: przy zawieraniu umów o kredyt lub pożyczkę.

Notariusze: przy sporządzaniu dokumentów dotyczących sprzedaży nieruchomości.

Dostawcy usług telekomunikacyjnych: przy wydawaniu kopii lub wtórnika karty SIM.

Z chwilą, gdy zablokujemy numer PESEL, i któraś z tych instytucji w tym czasie udzieli na przykład kredytu na nasz zablokowany numer PESEL, nie będzie ona mogła żądać od nas spłaty tego kredytu. No, ale właśnie dopiero od czerwca 2024 roku. Do tego czasu, obowiązek sprawdzania zablokowanych numerów PESEL w bazie będzie dobrowolny.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji.