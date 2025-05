Wielkie zmiany w mObywatelu już niedługo. Kto skorzysta?

Jak przekazuje resort, już od 1 lipca tego roku główną legitymacją studencką potwierdzająca status studenta polskiej szkoły wyższej będzie ta cyfrowa, dostępna z poziomu aplikacji mobilnej mObywatel. Jak przekonują jej twórcy, to krok w stronę nowoczesnego szkolnictwa wyższego i wygodny sposób okazywania ważnej legitymacji i potwierdzania szeregu zniżek, czy innych benefitów skierowanych do studentów.

Cyfrowa legitymacja będzie zawsze pod ręką – w aplikacji mObywatel. Wprowadzamy legitymacje studenckie w mObywatelu dostępne dla ponad miliona studentów i studentek w całej Polsce. Bardzo się cieszę, że wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego robimy kolejny krok w cyfrowych dokumentach i usługach.

– mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Rewolucja w legitymacjach studenckich w mObywatelu. Co się zmieni?

Co oferuje cyfrowa legitymacja studencka dostępna w mObywatelu?

Nie musisz już mieć przy sobie tradycyjnej wersji dokumentu. Wystarczy, że masz w telefonie aplikację mObywatel 2.0.

Gdy pokażesz dokument na ekranie smartfona, potwierdzisz, że studiujesz, dzięki czemu skorzystasz z ulg oraz uprawnień.

Dodaj dokument do aplikacji i korzystaj z niego również w trybie offline, czyli bez dostępu do internetu.

Jak czytamy na stronach mObywatela, z legitymacji w aplikacji mogą korzystać osoby o statusie studenta lub studentki uczący się na uczelniach, które nawiązały współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji. Tymi osobami są studenci i studentki i są na studiach:

I stopnia (licencjackich)

II stopnia (magisterskich)

jednolitych magisterskich

Jednak już od lipca tego roku, legitymacja studencka w mObywatelu będzie powszechna i dostępna dla wszystkich studentów i studentek w Polsce, a to oznacza, że szkoły wyższe nie będą już musiały zgłaszać się do Ministerstwa Cyfryzacji o nawiązanie współpracy. Co ważne, dotychczas wydane legitymacje, zarówno mobilne, jak i fizyczne, zachowują ważność do terminu wskazanego na dokumencie, a studencki wciąż będą mogli ubiegać się o fizyczną legitymację – po złożeniu wniosku.