Technologia Elona Muska naprawi WiFi w PKP? Testy trwają

Jeśli w ostatnim czasie jechaliście pociągiem z pewnością zauważyliście, że WiFi w składach należących do PKP Intercity wciąż działa jakby chciało, a nie mogło. Kolejowa spółka kombinuje, w jaki sposób sprawić, by internet w pociągach działał lepiej, dlatego postanowiła wypróbować technologię, za którą stoi sam Elon Musk. Jak wypadły testy?

Internet Starlink w pociągach PKP Intercity? Testy trwają

Jak donosi Rynek Kolejowy, w lutym 2025 roku odbyły się testy internetu Starlink w pociągu PKP Intercity. Do ich przeprowadzenia wykorzystano jeden z należących do przewodnika składów ED160 (Stadler FLIRT). Ku zaskoczeniu zainteresowanych, testy wypadły naprawdę nieźle. Okazało się, że Starlink sprawdza się w pociągu, oferując stabilne parametry połączenia. Typowo dla technologii satelitarnej, zdecydowanie lepsze wyniki osiągano z dala od dużych ośrodków miejskich. Naturalnie, wśród gęstych zabudowań trudniej jest nawiązać połączenie z satelitami. Poza tym Starlink projektowany był właśnie po to, by dostarczać internet tam, gdzie tradycyjna infrastruktura nie występuje.

Rezultaty testu były do tego stopnia obiecujące, że PKP Intercity zadeklarowało ich kontynuację. Już wkrótce do kolejnych eksperymentów ma zostać wykorzystany inny typ zespołu trakcyjnego. O wykorzystaniu Starlinka w pociągach złożonych z lokomotywy i wagonów na ten moment nie ma mowy.





Do poprawy jakości połączenia sieciowego w pociągach jeszcze daleka droga

Mimo pomyślnych testów nadal nie wiadomo, czy internet Starlink kiedykolwiek trafi do polskich pociągów. Przeszkody? Całkiem sporo, jednak najważniejsza z nich to sama charakterystyka Starlinka. Mimo że udało się osiągnąć stabilne połączenie przy prędkości 160 kmh/h, nie jest to technologia przeznaczona do użytkowania w pociągach. W testach używano standardowego, konsumenckiego zestawu, ponieważ SpaceX odbiornika w wersji dedykowanej taborowi kolejowemu po prostu nie oferuje.

Pozostaje trzymać kciuki za to, by PKP Intercity znalazło skuteczny sposób na poprawę parametrów dostępu do internetu w pociągach.

Źródło: Rynek Kolejowy