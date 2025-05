Ostatni gwizdek na zmianę miejsca głosowania! Sprawdź terminy już teraz

Jeszcze tylko do czwartku, czyli 29. maja, można zgłosić zmianę miejsca głosowania lub odebrać zaświadczenie, które uprawnia do oddania głosu w dowolnym lokalu wyborczym podczas II tury wyborów prezydenckich. Jeszcze mniej czasu mają osoby planujące głosowanie za granicą – tam obowiązują wcześniejsze terminy. Oto najważniejsze informacje przed niedzielnym głosowaniem.

Druga tura już w najbliższą niedzielę, dlatego to ostatnie chwile, by zmienić miejsce głosowania lub odebrać zaświadczenie. Warto o tym pamiętać, by móc zagłosować bez przeszkód, niezależnie od planów na 1 czerwca. W aplikacji mObywatel można sprawdzić, gdzie jesteśmy przypisani do głosowania – przypomina wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Reklama

Końcówka maja to ostatni moment na formalności przed drugą turą wyborów prezydenckich

Zmiana miejsca głosowania jest możliwa do 29 maja i dotyczy II tury wyborów. Przypominamy, że dla osób, które dokonały już zmiany przed 18 maja na I turę, obowiązuje ten sam punkt wyborczy również w powtórnym głosowaniu – nie trzeba składać kolejnego wniosku, chyba że jest taka potrzeba. Zatem oczywiste jest, że zmiany muszą dokonać ci, którzy chcą zagłosować w innym miejscu niż poprzednio – wtedy konieczne jest ponowne złożenie wniosku, na przykład po powrocie do domu/miejsca zameldowania/itd.

W formularzu należy podać adres tymczasowego pobytu w dniu wyborów. To pozwala dopisać wyborcę do odpowiedniego spisu. Cały proces można przejść online, korzystając z e-usługi „Zmień jednorazowo miejsce głosowania” na stronie gov.pl. Jednak jeśli ktoś nie ma pewności, gdzie spędzi dzień głosowania, może odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki niemu możliwe jest oddanie głosu w dowolnym lokalu w kraju lub za granicą. Ponownie przypominamy. Osoby, które wystąpiły o takie zaświadczenie przed pierwszą turą, otrzymały dokumenty na obie tury. Jeśli ktoś potrzebuje zaświadczenia tylko na II turę, musi zgłosić się do urzędu gminy najpóźniej 29 maja.

Uwaga – zgubione zaświadczenie nie może zostać ponownie wydane, dlatego warto przechowywać je z należytą starannością. Szczegóły można znaleźć na stronie gov.pl, w sekcji dotyczącej uzyskania zaświadczenia.

Głosowanie za granicą? Uwaga, mniej czasu, tylko do 27 maja

Obywatele przebywający za granicą, naturalnie mogą także zagłosować i spełnić swój obywatelski obowiązek. Nie moa kompletnie znaczenia, gdzie głosowali w pierwszej turze. Tym razem jednak należy wybrać zagraniczny obwód i zgłosić się do właściwego konsula. Termin na złożenie wniosku upływa 27 maja. Można to zrobić między innymi przez Internet, a wszystkie szczegóły znajdują się na stronie wyborczej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warto wiedzieć, że jeśli ktoś został ujęty w zagranicznym spisie wyborców w pierwszej turze, nie musi robić tego ponownie – o ile 1 czerwca będzie w tym samym miejscu. W przypadku zmiany lokalizacji konieczne jest ponowne zgłoszenie z aktualnym adresem. Czyli analogicznie do poprzednich sytuacji.

Linki gov.pl, z którymi wato się zapoznać:

bezpośredni odnośnik do jednorazowej zmiany miejsca głosowania online (i w urzędzie),

najważniejsze informacje na temat uzyskania zaświadczenie w urzędzie – znajduje się tutaj,

spis wyborców przebywających za granicą – rejestracja,

Wybory Prezydenta RP 2025 za granicą, ponowne głosowanie (druga tura głosowania) – zmiana miejsca.

mObywatel – wszystko pod ręką

Aplikacja mObywatel może znacząco ułatwić przygotowania do wyborów. Usługa „Wybory” pozwala sprawdzić adres komisji, dane w Centralnym Rejestrze Wyborców czy dodać datę głosowania do kalendarza. Z poziomu aplikacji można też przejść bezpośrednio do e-usługi zmiany miejsca głosowania. W dniu wyborów mObywatel przyda się również przy potwierdzaniu tożsamości.

W lokalach wyborczych w Polsce można okazać mDowód, czyli cyfrowy dokument dostępny w aplikacji. Dzięki specjalnemu kodowi QR głosowanie jest szybkie i bezpieczne, a w razie pytań pomocą będzie służyła komisja w danym punlkcie wyborczym. Warto jednak mieć przy sobie i fizyczny dowód osobisty, gdyż niestety podczas pierwszej tury, ludzie z różnych okręgów zgłaszali problemy.