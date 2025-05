10 lat i 60 milionów sztuk. Ta polska gra jest fenomenem

Nieco ponad tydzień temu, 19 maja, minęło dokładnie 10 lat od premiery gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Dzisiaj można już chyba powiedzieć, że to najważniejsza polska gra ostatniej dekady, która nadal cieszy się ogromną popularnością.

CD Projekt RED opublikował właśnie wyniki finansowe za 1. kwartał 2025 roku i przy okazji pochwalił się kolejnym kamieniem milowym w swojej historii. Okazuje się, że kilka dni temu Wiedźmin 3: Dziki Gon przekroczył liczbę 60 milionów sprzedanych egzemplarzy. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 2 lat dołożył kolejne 10 milionów sprzedanych kopii. Biorąc pod uwagę jak dużo czasu minęło od premiery tej gry, to nie lada wyczyn. Jak podliczył sam CD Projekt, Wiedźmin 3: Dziki Gon przyniósł w sumie już ponad 2,4 miliarda złotych przychodów.

Wiedźmin 3: Dziki Gon to fenomen

10 lat na rynku to szmat czasu, ale Wiedźmin 3 nadal doskonale się sprzedaje. Wprowadzenie do oferty odświeżonej wersji tchnęło w ten tytuł sporo życia, bo w ciągu ostatnich 3 lat znalazł 20 milionów nabywców. Wielu deweloperów marzy o tym, żeby ich tytuły osiągnęły taki wynik w całej swojej historii. Patrząc na listę wszechczasów nie jest wykluczone, że za parę lat Wiedźmin 3: Dziki Gon trafi do pierwszej 10 najpopularniejszych gier w historii. Dzisiaj jeszcze trochę mu brakuje, ale myślę, że wcale nie stoi na straconej pozycji.

Nie powinien zatem dziwić fakt, że takie zainteresowanie towarzyszy nowej sadze, którą ma rozpocząć gra o roboczym tytule Wiedźmin 4. Jak wynika z najnowszego raportu, prace nad tym tytułem idą zgodnie z planem, a obecnie bierze w nich udział ponad 400 osób. Premiera tej gry nie będzie miała jednak miejsca wcześniej niż w 2027 roku, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. CD Projekt obiecuje jednak inne premiery w nadchodzących miesiącach, które będą mniej lub bardziej powiązane z grami tworzonymi przez polskie studio. Na szczegóły musimy niestety jeszcze jednak poczekać.