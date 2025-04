mObywatel na wybory. Głosowanie ma być szybkie i wygodne

Ruszyła właśnie kampania informacyjna, w której Ministerstwo przypomina, że na wybory prezydenckie, których pierwsza tura odbędzie się 18 maja.

Cel nowej kampanii mObywatela jest jeden: chcemy pokazać, że aplikacja to wsparcie również w czasie zbliżających się wyborów prezydenckich. Dzięki mObywatelowi Polacy mogą iść do lokalu wyborczego z samym telefonem: bo znajdą w nim mDowód, którym potwierdzą swoją tożsamość. W aplikacji też sprawdzą swoje miejsce głosowania, a w razie potrzeby je zmienią na stronie gov.pl. Hasło kampanii brzmi "Wybory z mObywatelem są łatwiejsze" i z takim przekazem chcemy dotrzeć do każdego. mObywatel to coś więcej niż cyfrowe dokumenty, to pomoc w ważnych sprawach, także w trakcie wyborów.

– mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Ministerstwo zapewnia też, że mObywatel na wyborach będzie sprawdzany w sposób bezpieczny i niezawodny. Zgodnie z zaleceniami mDowód w aplikacji ma być weryfikowany kryptograficznie. Co to oznacza? Skanowanie kodu QR w aplikacji i potwierdzenie w ten sposób naszych danych. To ma zastąpić dotychczasowe sposoby weryfikacji, czyli zwykłe spojrzenie na ekran smartfona, w celu weryfikacji cyfrowego dokumentu. Czy rzeczywiście członkowie komisji rzeczywiście będą skanować kody QR? Przekonamy się już za kilka tygodni.

mObywatel na wybory. Miliony osób mogą z nim pójść oddać głos

Przy okazji informacji związanych ze startem kampanii, Ministerstwo potwierdziło, że obecnie z mObywatela korzysta ponad 9,3 mln osób. Do świetna wiadomość i doskonały sygnał, że Polacy chętnie sięgają po nowe technologie i oczekują nie tylko dostępu do cyfrowego portfela dokumentów, ale także do wygodnych narzędzi komunikacji z różnymi urzędami. Wystarczy przypomnieć, że mObywatel pomoże szybko rozliczyć PIT, o czym pisałem wczoraj. Spóźnialscy mają jeszcze chwilę, by nadrobić zaległości.

Aplikacja mobilna stale się rozwija i wkrótce stanie się jeszcze lepsza. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem wielu nowości, w tym także asystenta AI, który będzie odpowiadał na pytania związane z aplikacją oraz tym, co można w niej robić. Już teraz aplikacja pozwala na wiele, jednak znalezienie wszystkich jej funkcji i możliwości może być trudne. Asystent pokieruje do odpowiednich działów, podpowie jak korzystać z dostępnych narzędzi, czy aktywować dokumenty dostępne w mObywatelu. Z czasem funkcja ta zyska jeszcze więcej możliwości – a wszystko za sprawą rozwijanej sztucznej inteligencji.

A to nie koniec, gdyż do mObywatela w najbliższej przyszłości trafić mają kolejne nowości. To między innymi:

Legitymacja honorowego dawcy krwi

Legitymacja osoby z niepełnosprawnością

Wniosek o dowód osobisty (swój i dziecka)

Zawieszenie i odwieszenie dowodu osobistego

Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty

Legitymacja doktoranta

Legitymacja emeryta-rencisty MSWiA

Legitymacja komornika

Rozwój usługi Firma (zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych)

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

mStłuczka

eDoręcznia

To tylko niektóre z zaplanowanych i realizowanych prac nad mObywatelem.