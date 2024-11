Lokalne dokumenty już w mObywatelu. Kto skorzysta?

O tym, co mObywatel oferuje swoim użytkownikom, pisaliśmy wielokrotnie i będziemy pisać stale. Aplikacja stanowiąca cyfrowy portfel z dokumentami i usługami to jedna z najchętniej pobieranych pozycji z App Store i Google Play. I nie ma się co dziwić. Miliony Polaków korzystają z cyfrowych dokumentów i usług skracających kolejki w urzędach, poprzez załatwianie spraw przez internet. Jednak mObywatel to nie tylko aplikacja z dokumentami ogólnopolskimi. Ministerstwo Cyfryzacji zachęta samorządy do współpracy, dzięki której mieszkańcy poszczególnych miast, gmin, czy regionów mogą korzystać z bardziej lokalnych rozwiązań. Tak jest m.in. z ePłatnościami, gdzie można opłacać lokalne podatki. Tak też jest w przypadku dokumentów lokalnych, które w mObywatelu pojawiają się od kilku miesięcy.

Dokumenty lokalne w mObywatelu. Dla kogo?

W aplikacji mObywatel możesz też znaleźć dokumenty, którymi potwierdzisz uprawnienia do zniżek i ulg w Twoim regionie. Są w niej między innymi elektroniczne karty mieszkańca, seniora czy lokalne karty dużej rodziny.

Czytamy na stronach Ministerstwa Cyfryzacji. W chwili obecnej w mObywatelu znajduje się 12 dokumentów lokalnych, z których mogą korzystać mieszkańcy różnych regionów Polski. Na liście znalazły się:

Augustowska Karta Turysty – elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania ze zniżek i ulg dla turystów. Szczegóły znajdziesz na stronie Urzędu Miasta Augustów.

– elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania ze zniżek i ulg dla turystów. Szczegóły znajdziesz na stronie Urzędu Miasta Augustów. Chełmska Karta Dużej Rodziny – elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania z lokalnych zniżek i ulg dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Szczegóły znajdziesz na stronie Urzędu Miasta Chełm.

– elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania z lokalnych zniżek i ulg dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Szczegóły znajdziesz na stronie Urzędu Miasta Chełm. Chełmska Karta Mieszkańca – elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania z lokalnych zniżek i ulg dla mieszkańców. Szczegóły znajdziesz na stronie Karty Chełmianina.

– elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania z lokalnych zniżek i ulg dla mieszkańców. Szczegóły znajdziesz na stronie Karty Chełmianina. Karta Dużej Rodziny Gminy Suchy Las – elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania z lokalnych zniżek i ulg dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Szczegóły znajdziesz na stronie Gminy Suchy Las.

– elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania z lokalnych zniżek i ulg dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Szczegóły znajdziesz na stronie Gminy Suchy Las. Karta Mieszkańca Kobyłki – elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania z lokalnych zniżek i ulg dla mieszkańców. Szczegóły znajdziesz na stronie Urzędu Miasta Kobyłka.

– elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania z lokalnych zniżek i ulg dla mieszkańców. Szczegóły znajdziesz na stronie Urzędu Miasta Kobyłka. Karta Seniora Województwa Łódzkiego – elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania ze zniżek i ulg dla seniorów. Szczegóły znajdziesz na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

– elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania ze zniżek i ulg dla seniorów. Szczegóły znajdziesz na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Reska Karta Seniora – elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania ze zniżek i ulg dla seniorów. Szczegóły znajdziesz na stronie Centrum Usług Społecznych w Resku.

– elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania ze zniżek i ulg dla seniorów. Szczegóły znajdziesz na stronie Centrum Usług Społecznych w Resku. Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych – elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania z lokalnych zniżek i ulg dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Szczegóły znajdziesz na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

– elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania z lokalnych zniżek i ulg dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Szczegóły znajdziesz na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Wrocławska Karta Seniora – elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania ze zniżek i ulg dla seniorów. Szczegóły znajdziesz na stronie Wrocławskiego Centrum Seniora.

– elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania ze zniżek i ulg dla seniorów. Szczegóły znajdziesz na stronie Wrocławskiego Centrum Seniora. Zduńskowolska Karta Mieszkańca – elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania z lokalnych zniżek i ulg dla mieszkańców. Szczegóły znajdziesz na stronie Urzędu Miasta Zduńska Wola.

– elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania z lokalnych zniżek i ulg dla mieszkańców. Szczegóły znajdziesz na stronie Urzędu Miasta Zduńska Wola. Zduńskowolska Karta Rodziny – elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania z lokalnych zniżek i ulg dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Szczegóły znajdziesz na stronie Urzędu Miasta Zduńska Wola.

– elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania z lokalnych zniżek i ulg dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Szczegóły znajdziesz na stronie Urzędu Miasta Zduńska Wola. Zduńskowolska Karta Seniora – elektroniczny dokument, którym potwierdzisz swoje uprawnienia do korzystania ze zniżek i ulg dla seniorów. Szczegóły znajdziesz na stronie Urzędu Miasta Zduńska Wola.

mObywatel rośnie w siłę. Aplikacja stała się punktem centralnym nowej kampanii Ministerstwa Cyfryzacji

Przy okazji warto dodać, że Ministerstwo Cyfryzacji wystartowało z nową kampanią informacyjną, mającą na celu wypromowanie aplikacji mObywatel:

Chcemy, aby każdy Polak wiedział, jak ważne jest dbanie o swoją tożsamość cyfrową. mObywatel to realne wsparcie, które towarzyszy nam na co dzień, od zarządzania dokumentami, po ochronę danych w internecie. Chcemy dotrzeć z kampanią do tych, którzy jeszcze nie odkryli, jak wiele mogą zyskać dzięki temu narzędziu, szczególnie w zakresie ochrony przed cyberzagrożeniami

– mówiKrzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

Kampania jest realizowana w mediach ogólnopolskich, w największych stacjach telewizyjnych i radiowych, a także w internecie i na kanałach własnych Ministerstwa Cyfryzacji oraz COI. Ministerstwo planuje także kolejne etapy kampanii, które będą prowadzone do końca 2025 r.