Z PKP Intercity bilet komunikacji miejskiej za symboliczną kwotę

PKP Intercity poinformował dziś o uruchamianiu nowej usługi - bilet kolejowy z opcją podróżowania komunikacją miejską w Warszawie. To świetny pomysł dla osób odwiedzających stolicę, ale też i dla wyjeżdżających pociągiem z Warszawy.

Od 29 kwietnia pasażerowie PKP Intercity podróżujący do lub z Warszawy zyskają możliwość wygodnego korzystania z komunikacji miejskiej w stolicy. W aplikacji przewoźnika pojawi się opcja dokupienia za 2 zł biletu uprawniającego do 75-minutowych przejazdów metrem, tramwajami, autobusami i pociągami SKM w pierwszej strefie biletowej Zarządu Transportu Miejskiego.

To o ponad połowę niższa opłata, którą i tak wielu podróżnych musi ponosić, wybierając się na dworzec lub udając się z dworca do różnych części Warszawy. Standardowa opłata za taki bilet 75-minutowy wynosi 4,40 zł.

Od jutra, wystarczy podczas zakupu biletu kolejowego w aplikacji PKP Intercity zaznaczyć opcję „Warszawski Transport Publiczny” i dopłacić symboliczną kwotę, by móc przemieścić się komunikacją miejską do lub z dworca. Z usługi można skorzystać w ciągu 12 godzin przed odjazdem pociągu z Warszawy lub po przyjeździe do stolicy.

Aby aktywować bilet w pojazdach komunikacji miejskiej, wystarczy zeskanować kod QR umieszczony w tramwaju, autobusie lub pociągu SKM za pomocą aplikacji PKP Intercity. W metrze kod należy zeskanować przed bramkami. Bilet jest ważny przez 75 minut od momentu aktywacji, a jego ważność można łatwo sprawdzić w aplikacji. W razie kontroli wystarczy okazać kod QR kontrolerowi.

PKP Intercity jest pierwszym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, który oferuje taki zintegrowany bilet w swojej aplikacji. A jak podaje dzisiejszy Dziennik Gazeta Prawna, wkrótce podobne rozwiązania pojawią się także w innych dużych miastach, takich jak Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań czy Łódź, a docelowo we wszystkich miastach wojewódzkich.

Źródło: PKP Intercity.