5 grudnia 2024 uruchomiona została usługa Mobilize Share, która umożliwia klientom serwisu Renault i Dacia wynajęcie samochodu zastępczego. Takie użyczenie możliwe jest zarówno w trybie „na godziny” jak i na więcej niż dobę. Usługa dostępna jest w sieci Renault Pro+ (25 punktów, w sumie 250 pojazdów), a w drugim kwartale 2025 będzie rozszerzona na wszystkich dealerów grupy z jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniem floty aut. Co ważne, w ofercie są nie tylko samochody osobowe (także hybrydowe i elektryczne), ale też dostawcze.

Wynajmy mają być bezpłatne dla klientów serwisu w przypadku napraw gwarancyjnych oraz płatne w innych sytuacjach (np. przegląd okresowy). Wszystko obsługiwane jest przez system, który po stronie klienta ma formę aplikacji na system Android lub iOS. To za jej pośrednictwem ma nastąpić weryfikacja kierowcy, np. przesłanie zdjęcia prawa jazdy.

W trzecim etapie, zaplanowanym na trzeci kwartał 2025, możliwy ma być wynajem komercyjny, dotyczący m.in. samochodów demonstracyjnych. Docelowo Mobilize Share ma trochę przypominać znany już w Polsce „carsharing”, choć wygląda na to, że będzie to bardziej oferta skierowana do biznesu – np. większych firm, instytucji itd.

Mobilize Share: koszt?

Cennik wynajmu samochodu w ramach Mobilize Share zależy oczywiście od klasy samochodu. Koszt wynosi około 100-200 zł za jedną dobę użyczenia.