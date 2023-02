Nie tylko flagowy smartfon. Xiaomi pokazuje Buds 4 Pro i Watch S1 Pro

Po pierwsze: słuchawki. Czym zaskoczą nas Xiaomi Buds 4 Pro?

Xiaomi Buds 4 Pro to nowe słuchawki TWS chińskiego giganta, które wykorzystują technologię LDAC firmy Sony, umożliwiającą przesyłanie danych z prędkością do 990 kbps. Do tego głębia bitowa do 32 bitów, a także obsługa formatu Hi-Res Audio Wireless.

Źródło: Xiaomi

Co z ANC? W obecnych czasach aktywna redukcja szumów to absolutna podstawa i element, bez którego nie wyobrażam sobie słuchawek. Jak informuje producent, Xiaomi Buds 4 Pro poradzą sobie z hałasami do 48 dB, co nie jest najlepszym wynikiem na rynku, lecz powinno zdać egzamin. Ponadto funkcja kierunkowego dźwięku przestrzennego wykrywa ruchy głowy użytkownika i dostosowuje dźwięk w słuchawkach, dzięki czemu każdy szczegół jest umieszczony w otoczeniu, aby uzyskać realistyczne wrażenia.

Jeśli chodzi o baterię, Xiaomi Buds 4 Pro mogą się pochwalić działaniem do 9 godzin na jednym ładowaniu i łącznie 38 godzin przy korzystaniu z etui. Co dla niektórych użytkowników będzie istotne, słuchawki obsługują również ładowanie bezprzewodowe. Nakładki w słuchawkach są dostępne w trzech rozmiarach, więc każdy powinien dostosować wygodę pod własne potrzeby — w czym ma pomóc nowa funkcja Intelligent Fit Monitoring, która według producenta zapewni użytkownikom znalezienie idealnego dopasowania wkładek. Słuchawki są dostępne w dwóch kolorach: Star Gold i Space Black, a całość jest kompatybilna za pośrednictwem aplikacji Xiaomi Earbuds, która oferuje dostęp do spersonalizowanych funkcji, takich jak tryby ANC, tryby przezroczystości, kierunkowy dźwięk przestrzenny Dimensional Audio i łączność z dwoma urządzeniami. Aplikacja jest dostępna w Google Play.

Źródło: Xiaomi

Xiaomi Buds 4 Pro będą kosztować 949 PLN. Od 27 lutego do 7 marca 2023 r. słuchawki w kolorze czarnym będą dostępne w zestawie z Xiaomi 13 w cenie smartfona. W regularnej sprzedaży będą dostępne od 8 marca.

Po drugie: smartwatch. Oto Xiaomi Watch S1 Pro

Xiaomi Watch S1 Pro ma wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,47 cala, obrotową koronę i odporne na zarysowania szafirowe szkło pokrywające ekran. Smartwatch jest dostępny w dwóch różnych wariantach kolorystycznych: w srebrnej obudowie z brązowym skórzanym paskiem oraz w czarnej obudowie z czarnym paskiem wykonanym z polimeru. Do tego użytkownicy mają do wyboru ponad 100 tarcz zegarka.

Źródło: Xiaomi

Zegarek wyposażono również w funkcję łatwego parowania ze smartfonami Xiaomi. Dodatkowo Watch S1 Pro śledzi w czasie rzeczywistym informacje dotyczące ponad 100 aktywności sportowych. Producent informuje również, że przygotowano dla biegaczy 10 programów, wstępnie skonstruowanych tak, aby odpowiadały różnym potrzebom kondycyjnym, w tym kombinacje bieg/chód dla początkujących, treningi ukierunkowane na spalanie tłuszczu lub wytrzymałość, a nawet treningi interwałowe specjalnie dla wzmocnienia serca i płuc.

Urządzenie oczywiście oferuje również szereg funkcji monitorujących dane treningowe i stan zdrowia, obejmujących spalone kalorie, intensywność ćwiczeń, monitorowanie snu, tętno i natlenienie krwi (SpO₂). Bateria wystarcza na 14 dni, a także ładowanie jest bardzo szybkie — 10-minutowe doładowanie zapewni energię na kolejne dwa dni typowego użytkowania. Zegarek jest wyposażony w mocny głośnik, a algorytm redukcji szumów AI pozwala użytkownikom na płynną i wyraźną komunikację podczas połączeń telefonicznych. Xiaomi Watch S1 Pro jest dostarczany z wygodną stacją dokującą do ładowania bezprzewodowego, która jest w stanie naładować urządzenie do 100% w 85 minut.

Źródło: Xiaomi

Xiaomi Watch S1 Pro został wyceniony na 1499 PLN. Regularna sprzedaż zegarka rusza 27 lutego. Jak oceniacie nowe produkty chińskiego giganta?

Źródło, grafika wyróżniająca: Xiaomi