Poziom cukru we krwi na Apple Watchu. Ważna aktualizacja aplikacji dla cukrzyków

MiniMed Mobile, czyli wygoda, bezpieczeństwo i możliwość analizowania wyników

Aplikacja MiniMed Mobile to pod wieloma względami przełomowe narzędzie dla osób z cukrzycą typu 1 (lub ich opiekunów) korzystających z rozwiązań firmy Medtronic. Aplikacja umożliwia użytkownikom pełną kontrolę nad swoją terapią cukrzycową, zapewniając wygodne i intuicyjne narzędzie do monitorowania poziomu glukozy oraz zarządzania leczeniem.

Źródło: App Store

Dzięki MiniMed Mobile, które łączy się z pompami oraz sensorami stale mierzącymi poziom cukru we krwi, użytkownicy mogą monitorować swoje wartości glukozy w czasie rzeczywistym, co pozwala im na bieżąco śledzić swoje zdrowie i podejmować odpowiednie działania. Aplikacja oferuje również personalizowane powiadomienia, które przypominają o podaniu insuliny, regularnym sprawdzaniu poziomu glukozy oraz innych istotnych aspektach codziennego leczenia. To niezwykle pomocne rozwiązanie, które pozwala na wyciąganie daleko idących wniosków i pomaga zoptymalizować swoje leczenie w jak największym stopniu.

Gdyż właśnie, MiniMed Mobile to nie tylko narzędzie do monitorowania glukozy, ale przede wszystkim platforma, która pomaga użytkownikom zrozumieć i kontrolować swoją cukrzycę. Dzięki tej aplikacji osoby z cukrzycą typu 1 mają większą pewność siebie, łatwiej utrzymują optymalne wartości glukozy, co przekłada się na lepsze samopoczucie i poprawny wynik hemoglobiny glikowanej. Oczywiście nie jest to jedyne takie rozwiązanie na rynku — warto wyróżnić jeszcze chociażby CareLink Connect czy LibreLink.

Źródło: Depositphotos

Już nie tylko smartfon, ale również smartwatch!

Sam interfejs MiniMed Mobile jest przejrzysty i łatwy w obsłudze, umożliwiając szybkie odnalezienie potrzebnych informacji i funkcji. Aplikacja, która jest dostępna zarówno w Sklepie Google Play na Androidzie, jak i w App Store na iOS, jest kompatybilna z różnymi urządzeniami mobilnymi — i już nie tylko ze smartfonami.

Najnowsza aktualizacja dodaje wsparcie aplikacji na zegarkach od giganta z Cupertino, dzięki czemu poziomy cukrów mogą być widoczne bezpośrednio na Apple Watchu. Jeśli korzystamy z sensora Medtronic, wyniki wysyłane do aplikacji będziemy mogli odebrać bezpośrednio na naszym zegarku i będziemy mogli kontrolować wszystko z poziomu nadgarstka. Nie jest to jeszcze nieinwazyjny sposób mierzenia cukru we krwi przez sensory w smartwatchu (na co cały czas czekam i mocno liczę), lecz to i tak spore ułatwienie i ogromny komfort.

Źródło: Medtronic

Należy jednak zaznaczyć, że nowa wersja aplikacji działa tylko z systemem MiniMed 780G.

Czym są sensory? Lepsza opcja niż glukometr, ale do ideału daleko

Sensory to opcja półinwazyjna. Nie wiąże się ona z codziennym nakłuwaniem palców — niezbędne są jednak „plastry”, które i tak ingerują w nasze ciało. Sensor wymienia się raz na około dwa tygodnie i jest to proces podobny do zmiany wkłucia w pompie insulinowej, jednak przez fakt, że całość delikatnie odstaje od ciała, jesteśmy narażeni na ewentualne zahaczenie chociażby o futrynę, przechodząc przez drzwi. Podczas swojego kilkumiesięcznego kontaktu z sensorami spotkałem się również z wieloma rumieniami na ramionach i zrostami, co w dłuższej perspektywie było naprawdę bolesne i dalekie od komfortu.

Źródło: Depositphotos

Mimo wszystko jest to rozwiązanie zdecydowanie wygodniejsze i lepsze dla diabetyków, gdyż kontroluje cukier 24 godziny na dobę i wymaga zaledwie przyłożenia małego urządzenia do ramienia (również przez bluzę czy kurtkę), żeby wyświetlić poziom cukru — pozwala to na badanie dokładnych wykresów przez całą dobę i wyciąganie zdecydowanie dalej idących wniosków. Problemem jednak jest fakt, że refundacja takich rozwiązań w Polsce jest dość skomplikowana i finalnie wiąże się to z naprawdę sporymi miesięcznymi kosztami, na które większość osób nie jest w stanie sobie pozwolić. Niemniej jednak, łączność z Apple Watchem jest doskonałą sprawą.