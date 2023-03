Minecraft szykuje się do kolejnego dużego update'u i, jak to już było kilka razy, część rzeczy w nim jest kompletnie nowych, a część to funkcje, których nie udało się zrealizować w 1.18 i 1.19. Przede wszystkim jednak, firma pokazała w końcu, jak będzie nazywać się nowa aktualizacja. Większość myślała, że ze względu na mechanikę archeologii będzie to po prostu "Archeology Update", ale Mojang poszedł swoją drogą. Nazwa Trails and Tales ma być powiązana z tym, że dzięki dodaniu "starożytnych" elementów gracze będą odkrywać ślady przeszłości i tworzyć z nich własne historie. Co więc dostaniemy w nowej aktualizacji?

Minecraft 1.20 - co nowego?

Na początku chciałbym zaznaczyć, że część nowości w 1.20, jak bloki bambusa, wielbłądy czy wiszące tablice omawiałem już wcześniej. Do tych rzeczy dodane zostały nowe mechaniki przedstawione w najnowszym Minecraft Monthly. Należą do nich:

Archeologia - gracze mogą ze specjalnego bloku piachu wykopywać odłamki i po złożeniu 4 z nich w całość otrzymuje się specjalnie dekorowaną wazę. Pojawienie się tej funkcji nie jest nowością, ponieważ spodziewaliśmy się jej już w wersji 1.18.

Sniffer - mob wygrał głosowanie Mob Vote 2022 i został dodany do gry. Jego jaja można znaleźć w starożytnych ruinach, a po wykluciu się i osiągnięciu dorosłości Sniffer może przekopywać się przez piach, wykopując dla nas sadzonki starożytnych roślin.

Biom "Kwiat Wiśni" - inspirowany japonią biom posiada specjalne drzewa wiśni, których liście są koloru różowego i dodatkowowo - posiadają efekty cząsteczkowe, których nie mają zwykłe drzewa. Oczywiście wraz z tym otrzymujemy wszystkie drewniane elementy jak schody, półpłytki etc. wykonane z wiśniowego, różowego drewna.

Specjalne zbroje - do tej pory zbroje mogły być wykonane z jednego rodzaju bloku. Teraz dzięki możliwości ich "wykończenia" można tworzyć zbroje posiadające różne wzory. Nie jest powiedziane, w jaki sposób wpłynie to na trwałość/odporność na ataki.

Jak myślicie, co jeszcze pojawi się w tej aktualizacji?