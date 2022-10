Minecraft 1.20 - wszystko, co wiemy po Minecraft Live

Jak co roku Minecraft Live pokazał wiele, jeżeli chodzi o to, w którą stronę Mojang chce rozwijać swoją markę. Podczas eventu pokazano wiele nowych informacji chociażby odnośnie Minecraft Dungeons czy nowej gry Minecraft Legends. Jednak ze względu na swoją popularność, największym zainteresowaniem cieszyła się oczywiście podstawowa marka firmy. Nikt nie wiedział czego się spodziewać - spekulowano, że być może 1.20 będzie nazywało się Archeology Update i przyniesie zmiany, które były zapowiadane jeszcze w przypadku Cave&Cliffs Update. Jak się okazało, Mojang poskąpił informacji odnośnie nowości i podczas pokazu dostaliśmy informacje o tylko kilku zmianach, które pojawią się w grze.

Minecraft 1.20 - co nowego w grze?

Oto wszystkie zmiany w wersji 1.20, o których się dziś dowiedzieliśmy:

Nowe skórki graczy - oczywiście, każdy w Minecrafcie może stworzyć i wgrać swoją własną skórkę, ale w niedługim czasie pojawi się więcej domyślnych opcji. Do Steve'a i Alex dołączą: Makene, Efe, Noor, Kai, Ari, Sunny i Zuri.

Wielbłądy - pierwszy mob który pozwala przemieszczać się dwóm graczom, żywią się kaktusem i są na tyle wysokie, że większość wrogich mobów nie może dosięgnąć na nich gracza.

Wiszące znaki - nowa forma klasycznych, drewnianych znaków, które teraz mogą być podwieszone i nie wymagają boku obok siebie. Zmiana kosmetyczna, rozwiązująca problem lewitujących tabliczek.

Rzeźbione półki na książki - funkcjonalny blok, w którym gracze mogą przechowywać do 6 książek jednocześnie. Dają sygnał redstone'owy w zależności od tego, ile książek się w nich znajduje.

Bambusowe bloki - teraz, oprócz budowania z bloków z drewna, gracze będą mogli craftować bloki bambusa i używać ich do budowy, podobnie jak drewanianych - powstaną więc bambusowe schody, półpłytki etc., a także tratwa (zamiast łódki) która może przewozić skrzynie bądź moby. O bambusowych mieczach nic nie wiadomo :)

Sniffer - Sniffer, bez zaskoczenia, wygrał Mob Vote 2022 i zostanie dodany do gry w najbliższym update'cie.

To oczywiście nie wszystko, co Mojang przygotował i nie dziwi fakt, że po wpadce z Caves&Cliffs chce być on trochę bardziej powściągliwy w zapowiedziach. Niemniej, dostaliśmy też zapowiedź, że inaczej niż w przypadku poprzednich wersji, tym razem snapchoty pojawią się dużo szybciej, więc gracze będą mogli na bieżąco śledzić rozwój gry.

Które zmiany z zaprezentowanych najbardziej wam się podobają?