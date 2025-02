Miliony na mObywatela. Ulubiona aplikacja Polaków będzie jeszcze lepsza

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ma pełne ręce roboty. Zakończona ocena wniosków w ramach naboru dotyczącego Inwestycji C1.1.1, czyli "Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam" to wyłonienie 73 inwestycji, które otrzymają wsparcie finansowe o łącznej wartości 435 399 696 zł, co ma przełożyć się na zwiększenie dostępności szybkich sieci na obszarach Polski, które do tej pory zmagały się z wolnymi łączami. Centrum zapowiedziało też wsparcie zespołów policji w modernizacji i profesjonalizacji związanej z ochroną cyberprzestrzeni. Zespoły te mają pomagać w obsłudze incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem i odzyskiwaniu danych. Projekt zrealizuje Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy. Na ten cel przeznaczono 37,5 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy.

A to dopiero początek, gdyż Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowało właśnie o przeznaczeniu 200 mln złotych na dalszy rozwój e-usług w Polsce. Środki zostaną podzielone na trzy projekty: mObywatel, Twoja Firma i Odyseusz. Celem projektu związanego z mObywatelem jest nie tylko usprawnienie działania istniejących już funkcji, ale także wprowadzenie. Dzięki rozwijanym narzędziom już teraz możemy wygodnie korzystać z dokumentów elektronicznych, a niebawem będzie to portfel tożsamości cyfrowej pozwalający także na legitymowanie się aplikacją w innych krajach unijnych.

200 milionów złotych na mObywatela. Aplikacja stanie się jeszcze lepsza

W ramach dalszego rozwoju mObywatela, Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza moduł "Twoja firma". Ma on wprowadzić wsparcie dla przedsiębiorców w efektywnym zarządzaniu ich działalnością. Moduł umożliwi otrzymywanie powiadomień, automatyzację procesów administracyjnych oraz obniżenie kosztów obsługi firmy. Jak zapowiada ministerstwo, dzięki dzięki temu prowadzenie biznesu w Polsce stanie się prostsze i bardziej efektywne.

Jest też zapowiedź dalszego rozwoju programu Odyseusz, który wspiera Polaków podróżujących za granicę. Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje zintegrować jego funkcje z modułem "Polak za granicą" w mObywatelu oraz portalem "Informacje dla podróżujących". Nowa wersja systemu zapewnić ma m.in. łatwy dostęp do kluczowych informacji, takich jak zasady wjazdu, wymogi wizowe czy zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Dodatkowo, ułatwi szybki kontakt z konsulatem i rejestrację podróży, co może okazać się nieocenione w sytuacjach kryzysowych

Co nowego mObywatelu? Te rozwiązania trafią do aplikacji niebawem

Już teraz ekipa z Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki pracuje nad szeregiem nowości, które w mObywatelu mają szansę pojawić się w najbliższym czasie. Chodzi m.in. o:

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja nauczyciela

Legitymacja komornika

Wniosek o dowód osobisty (swój i dziecka)

Dane zameldowania

Rozwój usługi Firma (zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych)

Rozwój usługi ePłatności

Dokumenty lokalne (np. karty mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji

e-Doręczenia

mStłuczka

Twoje sprawy: statusy wniosków (o dowód, paszport i inne) obywatela

Dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych

Powyższe nowości są w trakcie realizacji. Zaplanowane na przyszłość są również: