Miliony złotych na wsparcie polskiej policji. Wszytko dla poprawy cyberbezpieczeństwa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ma ostatnio ręce pełne roboty. Kilka tygodni temu informowaliśmy o zakończonej ocenie wniosków złożonych w ramach naboru dotyczącego Inwestycji C1.1.1, czyli "Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam". Zakończyło się to wyborem do dofinansowania łącznie 73 inwestycji o łącznej wartości 435 399 696 zł, co ma przełożyć się na zwiększenie dostępności szybkich sieci na obszarach Polski, które do tej pory zmagały się z wolnymi łączami. Teraz Centrum informuje o kolejnych inwestycjach – tym razem w cyberbezpieczeństwo.

Reklama

Ogłoszono właśnie nabór na wsparcie zespołów policji w modernizacji i profesjonalizacji związanej z ochroną cyberprzestrzeni. Zespoły te mają pomagać w obsłudze incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem i odzyskiwaniu danych. Projekt zrealizuje Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy. Na ten cel przeznaczono 37,5 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy.

Miliony na cyberbezpieczeństwo. Policja ma zyskać nowoczesne rozwiązania i technologie

Chodzi o inwestycję C3.1.1, czyli Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Wspieranie polskiej policji w zakresie cyberbezpieczeństwa jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w cyfrowym świecie. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy, projekt ten pozwoli na rozwój kompetencji funkcjonariuszy, a także na wzmocnienie zdolności państwa do skutecznego reagowania na zagrożenia w cyberprzestrzeni, co przekłada się na ochronę danych i bezpieczeństwo obywateli.

– mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski prezentujący założenia piątego naboru Inwestycji C 3.1.1. Cyberbezpieczeństwo - CyberPL, która obejmować będzie kilka obszarów, z czego najważniejsze to:

Stworzenie systemu szkoleń dla ekspertów i osób zarządzających cyberbezpieczeństwem podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz funkcjonariuszy policji.

Stworzenie i wdrożenie centralnego narzędzia wsparcia działań prowadzonych na miejscu zdarzenia, a także współdzielenia rezultatów uzyskanych w toku analizy.

Wytworzenie niezbędnego interfejsu dostępowego dla przedstawicieli policji, podmiotu dotkniętego incydentem oraz prokuratury.

Wypracowanie zasad współpracy pomiędzy organami ścigania.

Ustalenie procedury konsultacji i współpracy przedstawicieli CSIRT NASK z funkcjonariuszami policji i prokuratury przy pobieraniu i analizie materiału dowodowego oraz udziale w postępowaniu procesowym.

Wymiana i modernizacja wykorzystywanego przez funkcjonariuszy policji sprzętu oraz oprogramowania, w tym niezbędnego do pobierania, przechowywania i archiwizowania danych dowodowych.

Całość realizowana jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Inwestycja C3.1.1. KPO obejmuje 4 różne komponenty:

cyberbezpieczeństwo,

infrastrukturę przetwarzania danych,

optymalizację sposobu działania infrastruktury wykorzystywanej przez organy ścigania,

rozwiązania w zakresie przetwarzania w chmurze i przetwarzania brzegowego.

Jak można przeczytać na oficjalnej stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, inwestycja związana z cyberbezpieczeństwem ma pozwolić na realizację 4 projektów, w tym:

Reklama

przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu zespołów specjalistów cyberbezpieczeństwa działających lokalnie i wspierających podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w obsłudze incydentów i odzyskiwaniu danych oraz prowadzeniu działań podnoszących świadomość o cyberbezpieczeństwie.