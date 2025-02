mObywatel - te nowości włączysz tylko po aktualizacji

Aplikacja mObywatel, sztandarowy projekt polskiej administracji cyfrowej, stale ewoluuje, dostosowując się do potrzeb i oczekiwań użytkowników. Najnowsza aktualizacja, choć może nie rewolucyjna, wprowadza dwie istotne zmiany, które z pewnością zostaną docenione przez szerokie grono odbiorców. Skupmy się na tych nowościach, które będą istotne dla każdego użytkownika.

mObywatel. Powiadomienia push z Profilu Zaufanego

Pierwsza z nich to długo wyczekiwana możliwość zarządzania powiadomieniami z Profilu Zaufanego po przejściu do panelu z poziomu aplikacji mObywatel. Teraz, po aktualizacji aplikacji, użytkownik otrzymuje wygodny dostęp do tej funkcji, co znacznie upraszcza proces i oszczędza czas. W ramach tej funkcji można włączyć lub wyłączyć powiadomienia dotyczące różnych aspektów związanych z Profilem Zaufanym przechodząc na stronę www bezpośrednio z aplikacji. Tam będzie można zmienić poniższe opcje:

Bezpieczeństwo profilu zaufanego: Obejmuje to powiadomienia o przedłużeniu ważności profilu, zmianie danych na koncie, zmianie metody autoryzacji oraz innych potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa.

Podpisanie dokumentu: Użytkownik może otrzymywać powiadomienia o każdym podpisanym dokumencie, co pozwala na bieżąco monitorować ten proces.

Termin ważności profilu zaufanego: mObywatel może przypominać o zbliżającym się końcu ważności profilu zaufanego, dając czas na jego przedłużenie.

Utrata ważności profilu zaufanego: W przypadku wygaśnięcia lub unieważnienia profilu, użytkownik zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

Pozostałe: Do tej kategorii należą powiadomienia o nieudanych logowaniach oraz aktualizacji danych profilu zaufanego w związku ze zmianą w rejestrze PESEL.

To praktyczne rozwiązanie, pozwalające uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zapanować nad ważnymi terminami. Wystarczy aktywować opcję "Powiadomienia" w aplikacji mobilnej mObywatel (push), a następnie, w razie potrzeby, wyłączyć powiadomienia push.

mObywatel. Klasyfikacja kodów PKD dla firm

Druga nowość, choć skierowana do konkretnego grona odbiorców, z pewnością ucieszy przedsiębiorców. W sekcji "Firma" pojawiła się informacja o nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli kodów identyfikujących rodzaj działalności gospodarczej. To istotna zmiana, ponieważ aktualna klasyfikacja kodów PKD jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Dzięki tej aktualizacji, przedsiębiorcy mogą łatwo sprawdzić, czy ich działalność jest zgodna z obowiązującymi standardami i w razie potrzeby dokonać korekty. To szczególnie ważne w kontekście aktualizacji danych w urzędach, gdzie poprawność kodów PKD jest niezbędna. mObywatel, udostępniając tę funkcję, staje się jeszcze bardziej użytecznym narzędziem dla osób prowadzących własny biznes.