Grand Theft Auto VI idzie po rekord. Pierwszy krok na wyciągninięcie ręki

Pierwszy i, jak dotąd, jedyne zwiastun do GTA VI zadebiutował w grudniu 2023 r. Od kilku miesięcy na temat gry nie poznaliśmy żadnych konkretów. Nie przeszkadza to jednak fanom w prowadzeniu kampanii, która ma sprawić, że trailer najnowszej produkcji Rockstar Games pobije rekord.

Grand Theft Auto VI przeniesie graczy do stanu Leonida, gdzie trafią na skąpane w neonowym świetle ulice Vice City i nie tylko. To największa jak dotąd ewolucja Grand Theft Auto, która zanurzy graczy głębiej w świecie gry niż jakakolwiek odsłona tej serii. Premiera w 2025 r. na PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

GTA VI z pierwszymi konkretami. To wciąż za mało

To wszystko, co wiemy – przynajmniej oficjalnie. Studio jest bardzo oszczędne w przekazywaniu informacji, a niemal wszystkie szczegóły na temat gry poznajemy dzięki przeciekom, plotkom i domysłom społeczności. O GTA VI wiemy już naprawdę dużo, jednak na potwierdzenie plotek i przecieków przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Rockstar Games nie spieszy się z publikowaniem kolejnych szczegółów. To jednak nie przeszkadza w stałym podgrzewaniu atmosfery wokół tego tytułu – głównie dzięki fanom, którzy zrobią naprawdę wiele, by o GTA VI wciąż było głośno.

Pierwsze konkrety na temat GTA VI, w tym zwiastun, poznaliśmy w grudniu ubiegłego roku. Dlaczego studio czekało do końca roku, by pokazać zwiastun? Głównie dlatego, że Rockstar Games właśnie w tym miesiącu obchodziło swoje 25-lecie. Sam Houser – szef studia – mówił wtedy:

W przyszłym miesiącu przypada 25. rocznica powstania Rockstar Games. Dzięki niesamowitemu wsparciu naszych graczy na całym świecie mieliśmy okazję tworzyć gry, które naprawdę nas pasjonują -- bez was nic z tego nie byłoby możliwe i jesteśmy wam wszystkim bardzo wdzięczni za dzielenie z nami tej podróży. W 1998 roku Rockstar Games zostało założone w oparciu o ideę, że gry wideo mogą stać się tak istotne dla kultury, jak każda inna forma rozrywki i mamy nadzieję, że stworzyliśmy gry, które kochacie, starając się być częścią tej ewolucji. Z radością informujemy, że na początku grudnia opublikujemy pierwszy zwiastun kolejnej odsłony Grand Theft Auto. Z niecierpliwością czekamy na kolejne lata dzielenia się tymi doświadczeniami z wami wszystkimi. Dziękujemy.

Fani chcą, by zwiastun GTA VI przebił magiczną liczbę wyświetleń

https://youtu.be/QdBZY2fkU-0?list=TLGGLWZTdZua_3AxMzA3MjAyNA

Zwiastun, który możecie zobaczyć powyżej, przebił 88 mln wyświetleń zaledwie w jedną dobę i błyskawiczne przekroczył 100 mln wyświetleń. Jednak to za mało. Od kilku dni w mediach społecznościowych trwa kampania zorganizowana przez fanów, którym bardzo zależy, by półtoraminutowy materiał zdobył kolejny kamień milowy – 200 mln wyświetleń.

Trailerowi dużo nie brakuje. W momencie publikacji tego tekstu, Grand Theft Auto VI Trailer wyświetlony został 199 844 400 razy. Do 200 mln brakuje więc zaledwie 155 600 wyświetleń. Można więc podejrzewać, że w najbliższych kilku dniach uda się przebić tę liczbę.

Jednak do wdarcia się na szczyt jeszcze brakuje. Najchętniej oglądanym zwiastunem gry na YouTube jest... Subway Surfers. Gra mobilna, która swoją premierę miała w 2011 r. Jej zwiastun ma 361 mln wyświetleń i do przebicia tego rekordu przed GTA VI jeszcze daleka droga. Nie da się jednak ukryć, że porównujemy zupełnie dwa różne tytuły, tym bardziej że zapowiedź Subway Surfers pojawiła się ponad 10 lat temu. GTA VI ze swoim zwiastunem już przeszedł do historii. Można podejrzewać, że kolejny przyciągnie równie dużą widownię.

GTA VI. Wszystko, co trzeba wiedzieć o grze

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.