Mikrotransakcje w Audi staną się faktem, teraz klimatyzacja, jutro hamulce?

Audi otwarcie informuje, nie zapłaciłeś to nie masz

Na kanale r/mildlyinfuriating/ w serwisie Reddit pojawił się bardzo krótki, ale znaczący wpis, który w kilka dni zdobył niemal 120 000 głosów. Zapytacie zapewne co tak bardzo zainteresowało użytkowników, dlatego już śpieszę z informacją. Otóż jest to krótki filmik opublikowany przez właściciela nowoczesnego samochodu elektrycznego - Audi Q4 e-tron, którego zirytował fakt, że samochód przypomina mu za co nie zapłacił ;-). Audi Q4 e-tron powstaje w jednej fabryce na wszystkie rynki na świecie, ale mimo tego różni się podstawowym wyposażeniem. W USA i Wielkiej Brytanii trzystrefowa klimatyzacja jest standardem, a przycisk Sync służy do synchronizacji temperatur w każdej strefie.

Autor nagrania kupił natomiast swoje auto w Danii i nie dopłacił około 700 euro za trzecią strefę klimatyzacji. Mimo tego, zamiast zaślepki jak to dawniej bywało, ma przycisk, który niestety nie ma żadnej funkcji. Ma on nawet swoją diodę, ale po jego wciśnięciu na ekranie inforozrywki pojawia się tylko komunikat, że ta funkcja nie została zakupiona. Jeszcze nie ma tutaj odnośnika do wirtualnego sklepu Audi, gdzie można by było tę trzecią strefę klimatyzacji dokupić, ale kto wie co przyniesie przyszłość. Domyślam się, że taki komunikat może irytować i pewnie stąd też taka popularność tego postu.

Cała sytuacja byłaby też w pewnym stopniu śmieszna, ale gdy pomyślimy o tym nieco dłużej to jest to raczej smutna zapowiedź przyszłości. Producenci aut coraz częściej dochodzą do wniosku, że bardziej opłaca się blokować poszczególne funkcje w samochodzie na poziomie oprogramowania, niż wprowadzać zmiany na linii produkcyjnej. Dotyczy to wielu rzeczy, szczególnie tych powiązanych z elektroniką, jak chociażby adaptacyjny tempomat czy dostępność Android Auto/Apple Car Play. Wszystko zmierza w jednym kierunku i nie jestem pewny czy mi się to podoba czy nie, choć subskrypcje mogą mieć pewne zalety. A jakie jest wasze zdanie?