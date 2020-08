Mieszkasz pośrodku niczego, a zarabiasz jak w Warszawie

W ostatnich dniach amerykańskie serwisy biznesowe przepełnione są informacjami o spadających czynszach w San Francisco, Dolinie Krzemowej i okolicach, jednak spokojnie, to nie jest kolejny artykuł z serii „Ameryka for lajf!”. Zastanawiam się bardziej jak mocno zaobserwujemy to u siebie.

San Francisco się wyludnia

San Francisco to miasto, które jest dla mnie wyjątkowe. Nie szukajcie w tym logiki bo nie znajdziecie nawet namiastki czegoś co by można było tak nazwać. W większości jest to dość brudne miasto, pełne bezdomnych. Napotkanie osoby, która akurat wali w żyłę w biały dzień nie jest specjalnie trudnym zadaniem. Jest tam absurdalnie drogo. Dla przykładu powiem, że wykupienie miejsca parkingowego na własność to obecnie wydatek w granicach 100 tysięcy dolarów. Ale ma to „coś” co sprawia, że chciałbym tam mieszkać.

Cały tamtejszy obszar jest też ciekawy z dwóch powodów. Po pierwsze ze względu na słynną Gorączkę Złota, która sprawiała, że ludzie masowo osiedlali się w Kalifornii. Mekka hipisów i wolnomyślicieli w której osadziły się jedne z największych firm technologicznych tworząc nową odmianę dawnej gorączki. Szybki napływ ludzi, próby ściągania najlepszych specjalistów przez firmy takie jak Intel, IBM, Google, Facebook i inne sprawiły, że Dolina Krzemowa, San Francisco i okolice bardzo szybko zaludniły się ludźmi o wysokich zarobkach. Efekt? Stały i metodyczny wzrost kosztów życia.