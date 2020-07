Czy jesteśmy świadkami transformacji Google? Dowiemy się już za rok!

Od początku lockdownu staram się na bieżąco śledzić poczynania największych firm IT w zakresie ich podejścia do pracy zdalnej oraz przyszłości typowo biurowej rzeczywistości. Co ciekawe, nie ma tam zgodności co do jednego, najlepszego rozwiązania. Jesteśmy świadkami eksperymentów niemal z każdym możliwym podejściem.

Firmy zdają się rozumieć, że czas, w którym wszyscy pracujemy z biur mija bezpowrotnie. Jednak jest jedna firma, która na swój sposób się wyłamywała. Marka o zasięgu międzynarodowym, zatrudniająca blisko dwieście tysięcy ludzi. Tą firmą jest Google, który od początku lockdownu głośno mówi o tym, że to tylko rozwiązanie tymczasowe i jak wszystko się uspokoi to wrócą do biura jak kiedyś. Nawet opracowano bardzo szczegółowy plan powolnego i stopniowego otwierania poszczególnych biur o którym pisałem tutaj.

Plan nie wypalił

Mówi się, że plany są po to, aby je zmieniać i coś w tym jest. Pracownicy Google nie tylko nie zaczynają powolnego, metodycznego powrotu do swoich biur, ale zostaną przytrzymani w domach na dużo dłużej. Myślicie, że będzie to do końca roku jak w przypadku większości firm z Doliny Krzemowej? O nie nie. Według źródeł The Wall Street Journal CEO Google, Sundar Pichai, w zeszłym tygodniu podjął decyzję o przedłużenia zamknięcia o kolejne 12 miesięcy.