Ogromna fala zwolnień w Microsofcie. Problemy nie znikają, a wręcz przeciwnie

Jak wczoraj informował Piotr Kurek, szef Microsoftu, Satya Nadella, przekazał komunikat, w którym stwierdził, że to krok spowodowany stale pogłębiającym się kryzysem ekonomicznych, szalejącą inflacją i efektami pandemii, która dotknęła wszystkich — także wielkie korporacje. Ze swoimi stanowiskami pożegnać się ma około 10 tysięcy pracowników w sektorach, które dla Microsoftu nie są najważniejsze. Nadella dodaje jednocześnie, że firma stale będzie zatrudniać ludzi tam, gdzie będą oni najpotrzebniejsi, czyli w najbardziej kluczowych obszarach.

Źródło: Unsplash

O które jednak dokładnie chodziło? Zachodnie media podawały, że cięć kadrowych można się spodziewać między innymi w sektorze związanym z grami i konsolami Xbox, w tym w wewnętrznych studiach Microsoftu — i to dzisiaj się potwierdziło. Głowy poleciały bowiem w studiach, które pracują nad takimi grami i seriami jak Starfield, Halo Infinite czy Gears of War.

Pracę stracili nawet najwięksi weterani, którzy pracowali dla Microsoftu ponad dekadę

Jak donosi Jason Schreier oraz serwis Bloomberg, zwolnienia dotyczą między innymi Bethesdy czy 343 Industries. Chociaż nie znamy dokładnych liczb dotyczących ilości osób, które pożegnały się z pracą, to zaufani insiderzy twierdzą, że Microsoft zwolnił nawet największych weteranów, którzy z firmą związani byli od ponad 10 lat. Co ciekawe, ogłoszenie Nadelli dotyczące masowych zwolnień pojawiło się dokładnie rok po ogłoszeniu przejęcia Activision Blizzard za blisko 70 miliardów dolarów.

343 Industries zostało najbardziej poszkodowane, gdyż studio już wcześniej wstrzymało rekrutację i miało problemy z odejściami pracowników kontraktowych. Gdyby tego było mało, teraz firmę ma opuścić między innymi dyrektor kreatywny Joe Staten, który dołączył do zespołu w 2020 roku w celu ugaszenia pożaru związanego z odbiorem pierwotnego stanu gry przez fanów serii z Master Chiefem w roli głównej. Pierre Hintze, obecny prezes 343, poinformował pracowników w wiadomości: "Podjęliśmy trudną decyzją o restrukturyzacji elementów naszego zespołu, co oznacza wyeliminowanie niektórych pozycji". W kwestii Bethesdy nie zostały ogłoszone żadne szczegóły, lecz wiemy, że zwolnienia dotknęły również to studio — a to może wpłynąć na przebieg prac nad Starfieldem. Cóż, nie jest dobrze.

Zdaje się również, że tłumaczenia Nadelli dotyczące powodu zwolnień wszystkich pracowników nie będą satysfakcjonujące dla osób, które zmuszone będą pożegnać się ze swoim stanowiskiem — nawet pomimo tego, że każdy zwolniony będzie mógł liczyć na godne pożegnanie. Pracownicy uprawnieni do świadczeń w Stanach Zjednoczonych otrzymają bowiem szereg benefitów, w tym ponadstandardową odprawę, dalszą opiekę zdrowotną przez sześć miesięcy, bonusy związane z akcjami, usługi z zakresu zmiany ścieżki kariery oraz 60-dniowy okres wypowiedzenia przed rozwiązaniem umowy, niezależnie od tego, czy taki okres wypowiedzenia jest wymagany prawnie. Świadczenia dla pracowników spoza USA będą zgodne z przepisami prawa pracy obowiązującymi w danym kraju.

Co z tym Activision Blizzard?

Warto pamiętać, że w tle cały czas jest sprawa przejęcia Activision Blizzard. Przeciwne takiej operacji jest Sony, bojąc się o dostępność takich gier jak Call of Duty czy Diablo na konsolach PlayStation, a niedawno do grona firm zaniepokojonych tym przejęciem dołączyło Google i NVIDIA. Do tego problemy z Federalną Komisją Handlu i fakt, że brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków (Competition & Markets Authority) zapowiedział dogłębne przyjrzenie się przejęciu, nie ułatwiają sprawy Microsoftowi. Niedawno informowaliśmy, że do gry wkroczyła również Unia Europejska — ciężko więc stwierdzić, jaki sprawa będzie miała finał, lecz z pewnością nie będzie to łatwa podróż dla giganta z Redmond.

Źródła: Bloomberg, Jason Schreier

Grafika wyróżniająca: Bethesda