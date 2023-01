10 tysięcy osób do zwolnienia. Microsoft zapowiada cięcia

Satya Nadella w notatce przesłanej do pracowników informuje o konieczności zwolnienia 10 tys. z nich. Pierwsze wypowiedzenia umowy już zostały wręczone, a proces redukcji zatrudnień ma potrwać do końca marca tego roku.

Wczoraj wieczorem pojawiły się informacje wskazujące, że Microsoft szykuje masowe zwolnienia. Dziś te informacje się potwierdziły. Szef firmy, Satya Nadella przekazał komunikat, w którym stwierdził, że to krok spowodowany stale pogłębiającym się kryzysem ekonomicznych, szalejącą inflacją i efektami pandemii, która dotknęła wszystkich - także wielkie korporacje. Ze swoimi stanowiskami pożegnać się ma ok. 10 tys. pracowników w sektorach, które dla Microsoftu nie są najważniejsze. Nadella dodaje jednocześnie, że firma stale będzie zatrudniać ludzi tam, gdzie będą oni najpotrzebniejsi - w najbardziej kluczowych obszarach. Których dokładnie? Tego nie wiadomo. Zachodnie media podają, że cięć kadrowych można się spodziewać m.in. w sektorze związanym z grami i konsolami Xbox, w tym w wewnętrznych studiach Microsoftu.

Microsoft ogłasza masowe zwolnienia. 10 tys. pracowników straci swoje stanowiska

Źródło: Unsplash

Co ciekawe, Tom Warren z The Verge zauważa, że w latach szalejącej pandemii Microsoft masowo zatrudniał ludzi. W 2019 r. miała ok. 144 tys. pracowników. W roku 2020 było to już 163 tys., a w 2022 liczba pracowników przekroczyła 220 tys. osób. Teraz, gdy pandemia widocznie odpuściła, Microsoft postanowił zrezygnować z części z nich.

Choć Satya Nadella mówi o "zaledwie mniej niż 5%" nie da się ukryć, że ci, którzy muszą pożegnać się ze swoimi stanowiskami takie tłumaczenie, nie będę zadowoleni. Nadella w swoim komunikacie przesłanym do wszystkich pracowników podkreśla, że każdy zwolniony może liczyć na godne pożegnanie z pracą. Pracownicy uprawnieni do świadczeń w USA otrzymają szereg benefitów, w tym ponadstandardową odprawę, dalszą opiekę zdrowotną przez sześć miesięcy, bonusy związane z akcjami, usługi z zakresu zmiany ścieżki kariery oraz 60-dniowy okres wypowiedzenia przed rozwiązaniem umowy, niezależnie od tego, czy taki okres wypowiedzenia jest wymagany prawnie. Świadczenia dla pracowników spoza USA będą zgodne z przepisami prawa pracy obowiązującymi w danym kraju.