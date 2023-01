Granie w dobrej jakości i rozsądnych pieniądzach? Odpowiedź jest tylko jedna

Niestety jednak, bardzo często takie wymagania oznaczają konieczność wydania prawdziwej fortuny lub czekania na swój egzemplarz miesiącami — ceny gamingowych pecetów w tych czasach sięgają niebotycznych wręcz kwot, a z dostępnością konsol nowej generacji nadal jest niemały problem, który często także przekłada się na wyższą kwotę, którą musimy za taki sprzęt zapłacić. No ale właśnie, czy w każdym przypadku tak się dzieje?

Xbox Series S lekarstwem na wszystkie te problemy

Rozwiązaniem na wszystkie te kłopoty jest konsola Xbox Series S — czyli jeden z dwóch sprzętów nowej generacji Microsoftu, który jest wolny od wszelkich problemów z dostępnością, a jego cena jest naprawdę kusząca. Małe, zgrabne urządzenie, o prostym designie z dominującym białym kolorem, zmieści się bez problemu na każdej komodzie czy na każdym biurku, a przy okazji spełni oczekiwania każdego gracza.

XSS może pochwalić się niezłymi podzespołami — mowa tutaj o procesorze 8-Core AMD Zen 2 CPU @ 3.6GHz 3.4GHz z SMT, karcie graficznej AMD RDNA 2 GPU 20 CU @ 1.565GHz, 10 GB GDDR6 pamięci RAM czy 512 GB dysku SSD. Do tego możemy liczyć tutaj na jakość Full HD i rozgrywkę w nawet 120 FPS-ach (a taka ilość klatek na sekundę jest w końcu marzeniem każdego gracza). Oczywiście, podzespoły te delikatnie odstają od Xboksa Series X czy PlayStation 5, lecz nie można tutaj nie wspomnieć o samej cenie, która wynosi zaledwie 1399 zł — a mając na uwadze stałą, bezproblemową dostępność tej konsoli, jest to świetna propozycja. Jakość nowej generacji, możliwość sprawdzenia wszystkich najnowszych gier, dostęp do bogatej biblioteki Xbox Game Pass i niska cena to całkiem niezły układ, nieprawdaż?

Brak napędu to w tych czasach żadna przeszkoda

Xbox Series S nie posiada napędu optycznego, jednak nie jest to żadna przeszkoda. To trochę znak naszych czasów — w końcu fizyczne wersje gier wideo odchodzą już do lamusa, czego dowodem jest fakt, że w 2022 roku 94,2 procent wszystkich przychodów pochodziło z cyfry, a zaledwie 5,8 procent dotyczy pudełek. Ponadto lwia część graczy sięga po rozwiązanie w postaci abonamentów, takich jak właśnie Xbox Game Pass — nie musimy kupować już płyt i szukać miejsca na pudełka w naszym domu, gdyż cała rozrywka jest dostępna cyfrowo.

Co istotne — gry cyfrowe Xbox Series S oczywiście możecie kupować w sklepach, lecz zamiast pudełka otrzymujecie kod aktywacyjny, który następnie należy dodać do swojego konta na konsoli. Wtedy dana produkcja całkowicie należy do nas i mamy do niej dostęp dożywotnio. Jest to więc bezpieczne i wygodne rozwiązanie.

Pad to podstawa. Bez kontrolera nie ma zabawy

Chociaż w zestawie z konsolą dostajemy jeden kontroler, to jeden pad nie wystarczy do tego, żeby móc mierzyć się ze znajomymi na kanapie. Wspólne granie w takie gry jak FIFA, Mortal Kombat czy Tekken to już klasyka podczas wieczornych spotkań (które jednak mogą zakończyć się w różny sposób — wszystko zależy od temperamentu przeciwnika i naszych umiejętności).

W takiej sytuacji musimy przejrzeć pady do Xbox Series X/S. W cyfrowym sklepie OleOle! mamy do wyboru aż 74 propozycje — od oryginalnych podstawowych padów Microsoftu, przez modele Elite z wieloma dodatkowymi elementami dla pro playerów, po tańsze propozycje zewnętrznych firm. Jest więc w czym wybierać i każdy znajdzie idealny sprzęt dla siebie pod względem ceny, kolorów oraz wymagań.

Gadżety, które wniosą gaming na wyższy poziom

Zależnie od tego, w jakie produkcje najczęściej gramy, przydadzą nam się inne akcesoria. Jeśli spędzacie dużo czasu w sieciowych tytułach, takich jak Call of Duty Warzone 2.0, Overwatch 2, Apex: Legends czy Fortnite, niezbędny jest dobry headset. Nasłuchiwanie kroków przeciwników oraz dokładnie lokalizowanie dźwięku strzałów, a także możliwość komunikowania się z drużyną, to niezwykle istotne aspekty w tego typu produkcjach. Słuchawki z mikrofonem zatem znacznie poprawią nasze doznania i ułatwią rozgrywkę. Bogatą listę headsetów kompatybilnych z konsolami Microsoftu nowej generacji znajdziecie tutaj.

Jeśli jesteście jednak fanami gier wyścigowych i cenicie realizm ponad wszystko, to bez dwóch zdań będziecie zainteresowani kierownicą. Taki dodatek całkowicie zmienia doznania z grania w F1, DIRT, Need for Speed, Forza Motorsport, Forza Horizon — wszystkie te gry mają całkowicie inny klimat, kiedy nie siedzimy na kanapie z padem w rękach, a decydujemy się na bardziej zaawansowane rozwiązanie. Jeśli szukasz kierownicy kompatybilnej ze swoim Xboksem, zobacz ofertę OleOle!