Nie są to tak pokaźne dane, ale pokazują, że aplikacja wciąż ma swoje grono użytkowników. Microsoft będzie zapewne dążył do ujednolicenia oferty, co pokazała chociażby prezentacja Teamsów dla prywatnych użytkowników, ale nie wydaje mi się, by w najbliższym czasie odejście Skype’a na emeryturę było w ogóle brane pod uwagę. Aplikacja ma za sobą trudny okres przejściowy, gdy Microsoft musiał przebudować całą infrastrukturę, a później wielokrotnie próbowano go odświeżyć. Wydano nawet odrębną aplikację Qik, specjalną wersję dla Windows 8, ale ostatecznie powrócono do podstawowej aplikacji, której używamy obecnie.

Zoom i Google Meet z nowościami – te zmiany były bardzo potrzebne

Praca/edukacja hybrydowa utrzyma popularność komunikatorów

Trudno przewidzieć najbliższe tygodnie, a co dopiero miesiące, jeśli chodzi o ewentualny powrót do normalności. Można być jednak pewnym, że część wypracowanych schematów z nami pozostanie, bo one się po prostu sprawdzają i mogą być co najwyżej minimalnie skorygowane, na przykład poprzez wdrożenie pracy/edukacji hybrydowej, gdzie pracownicy/uczniowie/studenci/nauczyciele/wykładowcy pojawiają się w placówkach jeden, dwa lub trzy dni w tygodniu.