Znikające wiadomości WhatsApp wkrótce z dodatkową opcją

WhatsApp w ostatnich miesiącach regularnie bombarduje nas nowymi opcjami, które mają pozwolić komunikatorowi nadgonić pod tym względem konkurencję. Do tego jeszcze długa droga, a przy tym — patrząc na całe zamieszanie wokół użytkowników masowo kasujących konta po zapowiedzi wprowadzenia nowej polityki prywatności — wyboista. Mimo wszystko twórcy komunikatora postanowili się nie poddawać — kwestie walki z prywatnością to jedno, ale stały rozwój platformy to zupełnie inna sprawa. I choć kilka dni temu zrobiło się głośno o tym, że konto WhatsApp może zostać przejęte przez każdego kto zna nasz numer telefonu, to firma stale pracuje nad nowymi opcjami. I wśród nich jedną z nadchodzących zmian jest więcej opcji dla znikających wiadomości.

Nowe opcja dla znikających wiadomości WhatsApp

Jak informuje stale śledzący nowości w WhatsApp portal WAbeta, jedną ze zbliżających się opcji która jest już testowana są nowe ustawienia znikających wiadomości. Dotychczas opcji czasowych było niewiele, ale wkrótce dołączy do nich dodatkowy wariant: doba. Wysyłając znikające wiadomości użytkownicy będą mogli ustawić zegar na 24 godziny — po tym czasie z czatów znikną wysyłane treści.

WhatsApp is testing the ability to set messages to disappear after 24 hours. — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 6, 2021

Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze kiedy można spodziewać się nowych opcji związanych ze znikającymi wiadomościami. Testy nowego wariantu czasowego już trwają – są one wcielone w UI. Ale równie dobrze jak kilka tygodni, może nas od chwili ich premiery dzielić nawet kilka miesięcy… albo pomysł może kompletnie upaść — czego świadkiem byliśmy już w przeszłości wielokrotnie. Nareszcie jednak twórcy komunikatora dają jakiś „pośredni” czas, który nie trwa kilku dni, ale też treści nie znikają, zanim ktokolwiek zdąży jeszcze chwycić za telefon. Lepiej późno, niż później. Brzmi jak świetna opcja dla grup, nieprawdaż?