Dwie nowości w Microsoft Teams, z których będziecie bardzo zadowoleni

Popularność Teams wystrzeliła w ostatnich miesiącach, a Microsoft niezwykle dynamicznie rozwija swoją aplikację wprowadzając do niej sporo zmian i nowości. Dwie z nich, które już niedługo będą dla Was dostępne, znacząco wpłyną na to, jak korzysta się z komunikatora.

Dymki czatu w Microsoft Teams w trakcie rozmowy

Wszyscy wiemy, że w trakcie rozmów głosowych, a tym bardziej wideorozmów, prowadzenie konwersacji w okienku czatu lub chociażby śledzenie jej na bieżąco nie było łatwym zadaniem, niektórzy wręcz przegapiali niektóre aktywności. Wkrótce użytkownicy Teams będą mogli skorzystać z tak zwanych dymków czatu. Te wyświetlane będą ponad trwającą rozmową audio lub wideo, dzięki czemu przez cały czas możliwe będzie branie udziału w konferencji online i jednocześnie pozostawać na bieżąco z dyskusją tekstową, w której można także wziąć udział.

Lepszy, dynamiczny widok w trakcie rozmów wideo i audio