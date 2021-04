Lawina nowości w Telegramie. Twórcy komunikatora nie znają umiaru

Planowanie czatów głosowych – na spotkanie z przyjaciółmi i… pokazanie dlaczego Clubhouse jest taki wciągający

Najświeższa aktualizacja przynosi opcję planowania czatów głosowych — o ile w przypadku drobnych spotkań z rodziną i przyjaciółmi to niekoniecznie jakakolwiek rewolucja, to dla grup będzie to swego rodzaju rewolucją.

Administratorzy grup i kanałów mogą teraz zaplanować czat głosowy na konkretny dzień i godzinę, zamiast tworzyć go od razu. Daje to członkom społeczności czas na powiadomienie znajomych i przygotowanie popcornu.

Użytkownicy czatu nie tylko będą mogli zawsze podejrzeć ile pozostało do „godziny zero”, ale także aktywować powiadomienie. Kiedy wydarzenie się rozpocznie, zainteresowani otrzymają notyfikację.

Skoro już jesteśmy przy rozmowach w większym gronie – to tutaj wprowadzono dość istotną zmianę. Teraz użytkownicy czatu mogą rozwijać zdjęcia profilowe i biografie bez opuszczania czatu głosowego.

Płatności w nowej odsłonie

Płatności w Telegramie to żadna nowość — funkcja wprowadzona została cztery lata temu. W 2017 roku boty płatnicze pozwalały łatwo i bez konieczności przełączania się między aplikacjami dokonywać opłat. Teraz także sprzedawcy mogą bezpośrednio akceptować płatności na dowolnym czacie – wykorzystując w tym celu ofertę jednego z ośmiu zintegrowanych dostawców płatności.

To jest bezpłatna i dbająca o prywatność platforma. Telegram nie pobiera prowizji i nie przechowuje informacji o płatności. Informacje o karcie kredytowej są wysyłane bezpośrednio do dostawcy płatności, a informacje o wysyłce są udostępniane sprzedawcom, aby mogli wysłać Ci Twoje towary.

Nowy Telegram w przeglądarce!

Telegram w przeglądarce debiutował w 2014 roku. W świecie technologii to cała wieczność — od tego czasu aplikacje stale dodawały nowe elementy, wersja w przeglądarce często była w tyle. Teraz twórcy komunikatora przygotowali dwie w pełni funkcjonalne aplikacje internetowe, które obsługują te same elementy, co instalowane aplikacje: od animowanych naklejek, przez zestaw opcji związanych z wyglądem, na folderach kończąc. Lekkie, przejrzyste i bezproblemowe. Sprawdźcie jak wypadają w praktyce: Telegram Web K oraz Telegram Web Z!

Na tym jeszcze nie koniec

I choć wyżej wymieniłem wszystkie największe nowości w Telegramie, to na tym jeszcze nie koniec! Aplikacja na Androida trafiła na oficjalną stronę komunikatora, gdzie najnowsza wersja będzie dostępna zawsze kilka dni wcześniej, niż w Google Play — wszystko to przez czas weryfikacji sklepu. Ponadto mobilne aplikacje doczekały się obsługi gestów powiększania elementów standardowym „szczypaniem”. Usprawniono też odtwarzacz multimedialny,